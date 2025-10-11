12:24
Общество

Водителям автобусов напомнили о соблюдении ПДД и вежливости к пассажирам

В муниципальном предприятии «Бишкекский городской транспорт» прошло собрание с водителями автобусов. Представлен отчет о работе предприятия за последние три месяца, а также отмечены меры, направленные на улучшение условий труда водителей и повышение уровня безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба мэрии.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии

Водителям напомнили основные Правила дорожного движения, порядок правильной остановки, а также подчеркнута важность вежливого и ответственного отношения к пассажирам.

Кроме того, рассмотрены случаи нарушений ПДД водителями. Им даны конкретные поручения, направленные на обеспечение безопасности общественного транспорта и повышение качества обслуживания пассажиров.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/346825/
