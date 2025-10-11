12:25
USD 87.45
EUR 101.25
RUB 1.07
Общество

В школах и детсадах Кыргызстана проводят исследование по насилию и защите детей

Министерство просвещения проводит национальное исследование, посвященное вопросам профилактики насилия и защиты детей в детских садах, школах, профессиональных лицеях и организациях дополнительного образования Кыргызстана.

По данным ведомства, в рамках национального исследования состоялось совещание с участием представителей соответствующих ведомств и организаций.

На встрече представлены сведения о проводимой работе по регулированию воспитания детей, их защите и профилактике насилия в образовательных учреждениях, а также обсуждены вопросы взаимодействия государственных, муниципальных органов и общественных институтов в этом направлении.

По итогам национального исследования разработают соответствующий документ, направленный на совершенствование системы воспитания детей и подростков в образовательных организациях, а также на профилактику всех видов правонарушений и насилия.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/346828/
просмотров: 312
Версия для печати
Материалы по теме
Правозащитники бьют тревогу: нужна нацпрограмма по защите женщин и детей
После инцидента между учениками директор школы в Караколе получил выговор
Отца Илона Маска обвиняли в сексуализированном насилии над детьми
Со всего мира. В онлайн-школу «Тунгуч» набрали около 1,5 тысячи учащихся
Военная прокуратура раскрыла случаи насилия в армии КР: подозреваемые задержаны
В Бишкеке женщина обвинила бывшего мужа в угрозах. Дело расследует милиция
Переход на 12-летку. А сколько детей у вас в классе? Опрос
Случаев сексуализированного насилия в условиях конфликта стало больше — ООН
Нет насилию во время родов — руководство ВОЗ по уважительному уходу за матерями
Нацстатком проведет исследование о благополучии и безопасности женщин
Популярные новости
Внимание! В&nbsp;Бишкеке 9&nbsp;октября отключат холодную воду Внимание! В Бишкеке 9 октября отключат холодную воду
В&nbsp;Бишкеке установлена цена на&nbsp;уголь. Адреса точек продажи В Бишкеке установлена цена на уголь. Адреса точек продажи
Скончался бывший глава &laquo;Кыргызиндустрии&raquo; Жарасул Абдураимов Скончался бывший глава «Кыргызиндустрии» Жарасул Абдураимов
Год не&nbsp;прошел, а&nbsp;дорога поплыла. В&nbsp;БГК критикуют работу &laquo;Бишкекасфальтсервиса&raquo; Год не прошел, а дорога поплыла. В БГК критикуют работу «Бишкекасфальтсервиса»
Бизнес
O!Bank и&nbsp;Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и&nbsp;Казахстана O!Bank и Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и Казахстана
Школа, где учат делать миллионы: стартуй в&nbsp;строительстве с&nbsp;Elite Invest Школа, где учат делать миллионы: стартуй в строительстве с Elite Invest
MBANK наградили за&nbsp;вклад в&nbsp;цифровизацию государственных услуг MBANK наградили за вклад в цифровизацию государственных услуг
Simbank от&nbsp;Doscredobank запустил депозиты со&nbsp;ставками до&nbsp;15,5 процента Simbank от Doscredobank запустил депозиты со ставками до 15,5 процента
11 октября, суббота
12:17
Венгерско-Кыргызский форум пищевой промышленности пройдет в Бишкеке Венгерско-Кыргызский форум пищевой промышленности пройд...
12:00
«Клоун-убийца», детективы и комедии. Что смотреть на следующей неделе
11:48
Садыр Жапаров: Судьба кандидата в руках народа, а не агитаторов
11:40
В Налоговой службе прошла встреча с импортерами
11:40
Мелания Трамп рассказала, что Путин ответил на ее письмо о детях в Украине