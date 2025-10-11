12:25
USD 87.45
EUR 101.25
RUB 1.07
Общество
Сюжет: Выборы-2025

Выборы-2025. Почти 18 миллионов сомов потратит ЦИК на типографские услуги

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов объявила тендер на закупку типографских услуг. Об этом сообщает портал госзакупок.

По его данным, в том числе предусмотрена печать календарного плана, сборников методических материалов, руководств окружных и участковых избирательных комиссий, памяток, порядка установления итогов голосования, а также вывесок, плакатов, билбордов, руководств по эксплуатации автоматически считывающих урн и так далее.

На эти цели планируется выделить 17 миллионов 958,9 тысячи сомов. Предложения поставщиков принимаются до 15 октября.

Кроме того, ЦИК выделяет 8,1 миллиона сомов на закупку канцелярских товаров, термобумаги, капиллярных ручек, сейф-пакетов и самоклеящихся пломб.

Ранее сообщалось, что досрочные выборы депутатов ЖК обойдутся примерно в 800 миллионов сомов.

Напомним, 25 сентября парламент седьмого созыва объявил о самороспуске. Досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша восьмого созыва состоятся 30 ноября.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/346831/
просмотров: 300
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров: Судьба кандидата в руках народа, а не агитаторов
Кыргызстанцев за рубежом призывают активно голосовать на выборах в Жогорку Кенеш
В больницах Кыргызстана обновляют медоборудование
Религиозным деятелям напомнили о недопустимости участия в агитации на выборах
Набережный парк планируют организовать в Караколе
Парламентские выборы — 2025. Эксперты о целях кампании, кандидатах и рисках
Предварительные итоги выборов в Сирии: в новый парламент прошли несколько женщин
Садыр Жапаров пригласил миссию стран ОТГ понаблюдать за выборами в ЖК
В больнице скорой медпомощи и бишкекском ЦСМ № 9 проведут капремонт
Кандидатов в депутаты предупредили о штрафе за клевету
Популярные новости
Внимание! В&nbsp;Бишкеке 9&nbsp;октября отключат холодную воду Внимание! В Бишкеке 9 октября отключат холодную воду
В&nbsp;Бишкеке установлена цена на&nbsp;уголь. Адреса точек продажи В Бишкеке установлена цена на уголь. Адреса точек продажи
Скончался бывший глава &laquo;Кыргызиндустрии&raquo; Жарасул Абдураимов Скончался бывший глава «Кыргызиндустрии» Жарасул Абдураимов
Год не&nbsp;прошел, а&nbsp;дорога поплыла. В&nbsp;БГК критикуют работу &laquo;Бишкекасфальтсервиса&raquo; Год не прошел, а дорога поплыла. В БГК критикуют работу «Бишкекасфальтсервиса»
Бизнес
O!Bank и&nbsp;Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и&nbsp;Казахстана O!Bank и Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и Казахстана
Школа, где учат делать миллионы: стартуй в&nbsp;строительстве с&nbsp;Elite Invest Школа, где учат делать миллионы: стартуй в строительстве с Elite Invest
MBANK наградили за&nbsp;вклад в&nbsp;цифровизацию государственных услуг MBANK наградили за вклад в цифровизацию государственных услуг
Simbank от&nbsp;Doscredobank запустил депозиты со&nbsp;ставками до&nbsp;15,5 процента Simbank от Doscredobank запустил депозиты со ставками до 15,5 процента
11 октября, суббота
12:17
Венгерско-Кыргызский форум пищевой промышленности пройдет в Бишкеке Венгерско-Кыргызский форум пищевой промышленности пройд...
12:00
«Клоун-убийца», детективы и комедии. Что смотреть на следующей неделе
11:48
Садыр Жапаров: Судьба кандидата в руках народа, а не агитаторов
11:40
В Налоговой службе прошла встреча с импортерами
11:40
Мелания Трамп рассказала, что Путин ответил на ее письмо о детях в Украине