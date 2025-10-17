Отмена чаевых в кафе. Повышения цен в меню не будет, заверяет чиновник

Ведущий специалист управления антимонопольной политики Министерства экономики и коммерции Адилет Жумабеков считает, что после введения в действие отмены оплаты обслуживания в ресторанах, кафе и других точках общепита повышения цен в меню не будет. Об этом он рассказал в эфире «Биринчи радио».

Специалист напомнил, что, согласно принятому кабмином постановлению, все услуги общепита должны быть включены в цену, указанную в меню.

«Ресторанам, кафе и другим заведениям общественного питания с 1 января 2026 года запрещено взимать отдельную плату за обслуживание, сервировку или какие-либо другие действия работников, помимо основной стоимости заказа. Все услуги должны быть включены в цену, указанную в меню до момента заказа», — сказал он и напомнил, что прежде в общепите за обслуживание взимали дополнительно от 10 до 20 процентов от общей суммы заказа.

Адилет Жумабеков заверил, что повышения цен в кафе и ресторанах не ожидается, поскольку отмененные проценты будут включены в основную стоимость.

«Эти 15 или 20 процентов вообще не были закреплены никакой нормой. Просто заведения самовольно добавляли их, называя это платой за обслуживание. Теперь введен запрет на взимание процентов. Они будут в цене блюда, как и другие расходы — аренда, коммунальные услуги, заработная плата официантов», — прокомментировал он.

Владельцы кафе и ресторанов теперь должны платить официантам фиксированную зарплату.

Напомним, с 1 января 2026 года в ресторанах, кафе и других точках общепита Кыргызстана запрещается взимать плату за обслуживание, подачу блюд, сервировку и другие действия персонала отдельно от основной стоимости заказа. Постановление принято в кабинете министров.

Согласно документу, все услуги должны быть включены в цену, указанную в меню/прайс-листе, до оформления заказа. Итог к оплате не должен отличаться от суммы, рассчитанной на основании публично представленного прейскуранта.

Общепиту рекомендовано привести меню, прайсы, кассовые и программные решения в соответствие и исключить любые проценты за обслуживание до указанного срока.