Кыргызстан обеспечивает себя шестью продуктами из девяти основных. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заведующий отделом продовольственной безопасности Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Уран Чекирбаев.

По его словам, КР — сельскохозяйственная страна, большинство населения (более 60 процентов) проживает в сельской местности. С учетом этого республика «достаточно хорошо» обеспечивает себя продуктами питания за счет собственного производства.

По трем видам продуктов из девяти обеспечиваем себя не полностью, выходим из ситуации благодаря импорту. Уран Чекирбаев

«Так, полностью покрываем потребность по картофелю, есть даже перепроизводство: в прошлом году наши фермеры хорошо заработали. Также обеспечиваем себя по овощам и бахчевым, молоку. Определенную часть молочной продукции экспортируем, в том числе в Казахстан и Россию.

В 2024-м хорошо вышли по производству сахара, практически достигли 100-процентного покрытия.

Хорошая динамика по производству яиц, особенно на юге Кыргызстана их стали много производить частные фермерские хозяйства. За счет этого в прошлом году была даже возможность экспортировать в Казахстан. РК закупила у нас 8 миллионов штук органических яиц», — сказал он.

Завотделом продовольственной безопасности добавил, что обеспеченность мясом за счет собственного производства составляет 86 процентов.

«Но нужно отметить, что мы производим больше необходимого говядины и баранины, поэтому есть возможность экспорта. При этом не покрываем по птице и приходится импортировать», — заметил он.

По словам Урана Чекирбаева, страна недостаточно производит зерновых (59 процентов).

«Россия и Казахстан являются основными поставщиками зерновых не только в Кыргызстан, но и по всему миру. Себестоимость производства у них значительно ниже, поэтому наши фермеры вынуждены переходить на производство других, более маржинальных культур. Кроме того, наши зерновые по качественным характеристикам (по клейковине и твердости) не могут догнать уровень казахстанских и российских производителей.

По растительному маслу мы тоже не конкурентоспособны. У нас есть производители масла, но, к сожалению, они закупают сырье в РК и РФ. При этом мы пытаемся стимулировать производство масличных культур, здесь тоже вопрос конкурентоспособности и себестоимости. Соответственно, за счет собственного производства мы только на 50 процентов покрываем», — пояснил он.

Кроме того, с недостаточным уровнем покрытия плодово-ягодные культуры (36 процентов).

«Но у нас есть южные соседи — Узбекистан и Таджикистан, Китай также поставляет. Здесь еще вопрос культуры потребления. Например, в Нарыне нет культуры потребления ягод, соответственно, и культуры производства», — сказал чиновник.

Он подчеркнул, что вопрос продовольственной безопасности является одним из приоритетных во всем мире с учетом повышения температуры воздуха, изменения климата и появления экологических проблем. «Где-то засухи, где-то наводнения, не всегда люди получают хороший урожай. До сих пор есть государства, где миллионы людей голодают», — резюмировал Уран Чекирбаев.