В Бишкеке открылись выставка «АгроТехЭкспо-2025» и сельскохозяйственная ярмарка

В Бишкеке на Старой площади проходят агропромышленная выставка «АгроТехЭкспо-2025» и сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень», организованные Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Ежегодное мероприятие приурочено ко Дню работников сельского хозяйства. На выставке представлены образцы современной сельхозтехники и перерабатывающего оборудования, новые инновационные агротехнологии, семена, удобрения и средства защиты растений, а также экспозиция племенных сельскохозяйственных животных.

Жители и гости столицы могут приобрести продукцию отечественных производителей по доступным ценам — овощи, фрукты, мясо, молочные изделия.

Первый замминистра сельского хозяйства Жаныбек Керималиев отметил, что на выставке-ярмарке представлены 16 агрокластеров и более 200 представителей ведущих производителей сельхозтехники и продукции. Он подчеркнул уникальность этой выставки:

«Ежегодно происходит изменение климата. В этом году мы демонстрируем нашим фермерам и товаропроизводителям современные системы капельного и дождевального орошения. Переход на эти системы полива — приоритет нашего министерства».

Жаныбек Керималиев добавил, что ежегодно на выставке демонстрируются новые породы животных, выведенные кыргызскими учеными путем селекции. Например, породы овец ала-тоо и арашан пользуются особым спросом у покупателей.

Фермер из села Ичке-Булун Иссык-Кульской области Тилек Тыналиев разводит пакистанские породы коз камори и битал. Они большие по размеру, с них выходит хороший удой. На них в Кыргызстане растет небывалый спрос.

«Я держал коз разных пород, но эти мне понравились больше. К тому же они отличаются по внешнему виду», — отмечает фермер.

Сергей Бауэр из села Беловодского занимается фермерством уже восемь лет. Он выращивает бычков симментальской породы. Фермер специально к выставке привез самого крупного быка, который весит 1 тонну 300 килограммов. В КР эту породу завезли из Германии.

Главной целью выставки замминистра назвал демонстрацию инвесторам возможности в аграрной отрасли, создание конкуренции при реализации сельхозтехники, повышение осведомленности фермеров о современных агропромышленных технологиях.

Выставка-ярмарка продлится до 19 октября включительно. В этот день состоится награждение лучших аграриев и фермера, который вырастил лучшего быка-производителя.





