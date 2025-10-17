18:44
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.09
Общество

Новую роторную парковку открыли на рынке «Аламедин» в Бишкеке

В столице ввели в эксплуатацию вторую роторную парковку — она расположена на территории рынка «Аламедин».

Современная система рассчитана на 10 автомобилей и позволяет значительно экономить пространство. Парковка полностью автоматизирована: оплата производится через QR-код, а после успешной транзакции водитель предъявляет электронный чек оператору и может выехать с площадки.

По данным мэрии, запуск новой роторной парковки — часть программы по модернизации уличного пространства и внедрению «умных» решений в городской инфраструктуре.

«Такие парковки помогают решать проблему нехватки мест в загруженных районах и делают процесс парковки быстрее, безопаснее и удобнее», — отметили в муниципалитете.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/347563/
просмотров: 1495
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкекский горкенеш отложил на неделю решение по повышению стоимости парковки
До 50 сомов в час. Проект о платных парковках вызвал спор в Бишкекском горкенеше
В городе Ош кафе и рестораны обязали открыть парковки до 1 ноября
Чудаки парковки. Некоторые водители думают, что можно ездить по тротуарам
Депутат призывает ликвидировать бизнес по эвакуации машин в Бишкеке
В городе Ош кафе без парковок оставят без света и воды
Чудаки парковки. Водители в Бишкеке оставляют свои авто на тротуарах
Привокзальная платная парковка в аэропорту «Манас» больше не работает: ремонт
На парковках Бишкека есть только 94 места для маломобильных людей
Захватили общую парковку — горожане жалуются на муниципальных служащих
Популярные новости
Календарь прививок. Кому и&nbsp;когда их&nbsp;делать и&nbsp;почему это важно Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
Феликс Кулов предложил рассмотреть на&nbsp;референдуме статус города Манаса Феликс Кулов предложил рассмотреть на референдуме статус города Манаса
ГНС Кыргызстана усиливает выявление недобросовестных предпринимателей ГНС Кыргызстана усиливает выявление недобросовестных предпринимателей
Внимание: 14&nbsp;октября в&nbsp;некоторых районах Бишкека отключат воду Внимание: 14 октября в некоторых районах Бишкека отключат воду
Бизнес
Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и&nbsp;как защититься Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и как защититься
Цены на&nbsp;топливо в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;России почти сравнялись Цены на топливо в Кыргызстане и России почти сравнялись
Получайте переводы KWIKPAY из&nbsp;России по&nbsp;коду в&nbsp;мобильном приложении &laquo;Компаньон&raquo; Получайте переводы KWIKPAY из России по коду в мобильном приложении «Компаньон»
Подключай eSIM от&nbsp;MEGA и&nbsp;получай 30&nbsp;ГБ интернета в&nbsp;подарок Подключай eSIM от MEGA и получай 30 ГБ интернета в подарок
17 октября, пятница
18:30
18 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет 18 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:16
Бизнесмен в Оше использовал форму прокурора, чтобы избежать штрафов
17:45
Активного члена ОПГ Камчи Кольбаева задержали в Кыргызстане
17:42
Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и как защититься
17:35
В Баткенской области пресекли попытку контрабандного вывоза мяса и скота в РТ