Общество

Саудовская Аравия запускает проект «Ворота короля Салмана»

Саудовская Аравия объявила о старте крупнейшего градостроительного проекта в истории Мекки — «Ворота короля Салмана». Торжественный запуск программы провел наследный принц Мухаммад бин Салман, сообщает Oxu.Az.

Площадь застройки составит около 12 миллионов квадратных метров, а реализовываться проект будет в непосредственной близости от священной мечети аль-Харам.

из интернета
Фото из интернета. Саудовская Аравия запускает проект «Ворота короля Салмана»

По информации источника, реконструкция предусматривает увеличение вместимости мечети на 900 тысяч паломников — как внутри комплекса, так и на прилегающих территориях. Кроме того, будет создан современный городской кластер, включающий жилые кварталы, культурные центры и инфраструктуру для гостей и жителей Мекки.

Особое внимание уделено транспортной системе: проект предусматривает развитие сети общественного транспорта для быстрого и удобного доступа к святыне. Важной частью программы станет сохранение исламского наследия — планируется восстановить 19 тысяч квадратных метров исторических зданий.

Проект реализуется в рамках национальной стратегии «Видение 2030», нацеленной на экономическую диверсификацию и развитие туризма. Согласно планам правительства, программа позволит создать до 300 тысяч рабочих мест к 2036 году и увеличить число паломников, посещающих Мекку, до 30 миллионов человек в год.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/347566/
просмотров: 928
