Бишкек готовится к саммиту ШОС и Всемирным играм кочевников

В мэрии под председательством градоначальника Айбека Джунушалиева прошло заседание, где обсудили подготовку к проведению в Бишкеке двух масштабных международных мероприятий — саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и VI Всемирных игр кочевников, а также вопросы благоустройства и озеленения столицы. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, столица в 2026 году станет площадкой для проведения важных событий, городские службы уже начали подготовку к ним.

«Наша главная цель — создать комплексную инфраструктуру и обеспечить высокий международный уровень проведения мероприятий. Подготовка лежит на наших плечах, поэтому каждый должен работать слаженно, как часы», — подчеркнул Айбек Джунушалиев.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека
Особое внимание уделено вопросам благоустройства. Городским службам поручено ускорить замену уличных знаков и аншлагов с названиями улиц и привести их к единому стилю.

МП «Бишкекасфальтсервис» поручено при проведении ямочного ремонта учитывать не только качество дорожных работ, но и эстетический облик улиц. Градоначальник поручил разработать единый регламент работы мэрии в дни проведения крупных международных мероприятий. Документ должен предусматривать организацию общественного транспорта, ограничительные меры, создание фан-зон и другие аспекты городской логистики.

Директор МП «Бишкекзеленстрой» Адилет Абылбеков рассказал о деятельности предприятия и подготовке к осенней массовой посадке деревьев.

Глава столицы поручил МП «Центр цифровых технологий» внедрить систему цифрового мониторинга зеленых насаждений и отразить все работы по озеленению на интерактивной карте города.

Айбек Джунушалиев отметил, что главная задача муниципалитета — работать во благо жителей столицы. «Очень важно слышать мнение горожан и выполнять все взятые обязательства. Самое главное в человеке — честность и ответственность. Все обещания должны быть выполнены», — подчеркнул глава столицы.
