18:44
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.09
Общество

Ежегодно 11 миллионов смертей: ВОЗ призывает расширить неврологическую помощь

Неврологическими расстройствами в настоящее время страдают более 3 миллиардов человек — около 40 процентов мирового населения. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По ее данным, менее одной трети стран мира приняли политику по борьбе с растущим бременем неврологических расстройств, ежегодно уносящих жизни 11 миллионов человек во всем мире.

Как отмечается, в 2021 году в десятку ведущих неврологических причин смерти и инвалидности вошли инсульт, неонатальная энцефалопатия, мигрень, болезнь Альцгеймера и другие деменции, диабетическая нейропатия, менингит, идиопатическая эпилепсия, неврологические осложнения недоношенности, расстройства аутистического спектра и онкологические заболевания нервной системы.

Читайте по теме
Можно ли избежать деменции? Невролог о том, как дожить до старости в ясном уме

Эти заболевания ложатся тяжелым бременем на бедные страны, которые более чем в 80 раз отстают от экономически развитых стран по обеспеченности неврологическими кадрами.

У многих стран с низким и средним уровнем дохода нет необходимых национальных планов, бюджетных средств и людских ресурсов.

ВОЗ призывает мировое сообщество уделять приоритетное внимание здоровью головного мозга и как можно быстрее принять согласованные меры для расширения охвата научно обоснованной неврологической помощью.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/347583/
просмотров: 296
Версия для печати
Материалы по теме
Ущерб из-за потери зрения в мире составляет $411 миллиардов
Европа стала лидером по числу взрослых курильщиков в мире
К 2050 году доля пожилых в мировом населении достигнет 17 процентов
ВОЗ оценивает глобальный риск распространения холеры как очень высокий
В обновленный перечень лекарств ВОЗ вошли препараты для лечения рака и диабета
Неврологи НЦОМиД работают в штатном режиме, двое завотделениями уволены
Грамотный врач. Приказ о назначении внештатного невролога отменять не будут
Пятнадцать врачей НЦОМиД готовы уволиться — не согласны с решением Минздрава
В Южной Корее пожилым людям и пациентам с деменцией начали выдавать кукол с ИИ
Тепловой стресс на рабочем месте стал глобальной общественной проблемой
Популярные новости
Календарь прививок. Кому и&nbsp;когда их&nbsp;делать и&nbsp;почему это важно Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
Феликс Кулов предложил рассмотреть на&nbsp;референдуме статус города Манаса Феликс Кулов предложил рассмотреть на референдуме статус города Манаса
ГНС Кыргызстана усиливает выявление недобросовестных предпринимателей ГНС Кыргызстана усиливает выявление недобросовестных предпринимателей
Внимание: 14&nbsp;октября в&nbsp;некоторых районах Бишкека отключат воду Внимание: 14 октября в некоторых районах Бишкека отключат воду
Бизнес
Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и&nbsp;как защититься Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и как защититься
Цены на&nbsp;топливо в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;России почти сравнялись Цены на топливо в Кыргызстане и России почти сравнялись
Получайте переводы KWIKPAY из&nbsp;России по&nbsp;коду в&nbsp;мобильном приложении &laquo;Компаньон&raquo; Получайте переводы KWIKPAY из России по коду в мобильном приложении «Компаньон»
Подключай eSIM от&nbsp;MEGA и&nbsp;получай 30&nbsp;ГБ интернета в&nbsp;подарок Подключай eSIM от MEGA и получай 30 ГБ интернета в подарок
17 октября, пятница
18:30
18 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет 18 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:16
Бизнесмен в Оше использовал форму прокурора, чтобы избежать штрафов
17:45
Активного члена ОПГ Камчи Кольбаева задержали в Кыргызстане
17:42
Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и как защититься
17:35
В Баткенской области пресекли попытку контрабандного вывоза мяса и скота в РТ