Более 5 миллионов сомов потратит Ботсад на капремонт плодохранилища

НИИ Ботанический сад имени Гареева объявил тендер на капитальный ремонт плодохранилища. Об этом сообщает портал госзакупок.

По его данным, на эти цели планируется выделить 5 миллионов 158,2 тысячи сомов.

Работы должны быть выполнены в течение двух месяцев после заключения контракта.

Предложения поставщиков принимаются до 23 октября.

Ботанический сад в столице — один из крупнейших в Центральной Азии по площади и составу коллекций растений. В 2025 году ему придан статус особо охраняемой природной территории. Последние годы состояние сада удручало: ирригация разрушена, растения засыхают, дорожки обросли сорняками. В 2025-м начали его реконструкцию.