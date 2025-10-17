18:45
Общество

В Бишкеке на маршруте № 153 запускают ночные рейсы до аэропорта «Манас»

С 17 октября на экспресс-маршруте №153 начнут курсировать ночные рейсы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Ночные автобусы будут отправляться в 00.00, 03.00 и 05.00. Маршрут является экспрессным — он следует по установленным остановкам, и высадка или посадка пассажиров в неустановленных местах считается нарушением правил дорожного движения.

Муниципальный маршрут №153 соединяет 12-й микрорайон и аэропорт «Манас». Стоимость проезда при оплате наличными составляет 140 сомов, при безналичной оплате — 122 сома.

Ранее столичные власти сообщили, что запуск ночных рейсов направлен на улучшение транспортной доступности аэропорта и создание удобств для пассажиров ранних и ночных авиарейсов.
