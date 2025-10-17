В Бишкекском драмтеатре прошла премьера спектакля-притчи «Такете»

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева представил премьеру спектакля «Такете». Журналист 24.kg посетила мероприятие.

Это философская трагикомичная притча режиссера Айнуры Качкынбек кызы. Постановка сочетает в себе древний эпос и современность.

В спектакле рассказывается о человеке, утратившем связь с природой и оказавшемся между гордыней и покаянием, силой и слабостью, разрушением и возвращением в вечный круг жизни. Древний кыргызский эпос об охотнике Кожожаше переплетается с современностью. Особенностью спектакля являются элементы театра масок. Чтобы научить артистов этому жанру, из Москвы был приглашен мастер по работе с масками Иван Дергачев.

Я предложила театру взять за основу его материал, мы разбавили это жанром масок дель арте. Иван Дергачев не только научил артистов, но и сделал одну маску специально для нас. Айнура Качкынбек кызы

По словам режиссера Айнуры Качкынбек кызы, спектакль был проектом по развитию кыргызского языка. Когда-то давно она прочитала пьесу народного поэта Кыялбека Урманбетова, который соединил два произведения - эпос «Кожожаш» и легенду «Карагул ботом», разбавил своим отменным юмором и создал произведение в стихотворном стиле.

Она подчеркнула, что в драматической интерпретации это одна игра, а с масками — совершенное иное исполнение. Благодаря этому, перевоплощение актеров из людей в тотемных животных проходит более символично. Режиссер объяснила сюжет о человеке, который завоевал природу, стал выше над всеми живыми существами и при этом потерял связь с ней.

«Спектакль позволяет задуматься над тем, какие у нас сейчас отношения с природой. Мы вышли из природы, но почему-то поставили себя над ней», — подчеркнула режиссер.