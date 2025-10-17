20:18
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.09
Общество

Главу муниципальной инспекции Мирлана Таалайбекова вызвали в прокуратуру

Главу муниципальной инспекции Мирлана Таалайбекова, известного в соцсетях как Царикаев, вызвали в прокуратуру Бишкека. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

По его словам, вызвали проверить легитимность его назначения — по жалобе «одного из граждан».

По версии Таалайбекова, инспекция работала без проверок уже год-полтора, но как только начали «выписывать протоколы всем подряд» и меньше прислушиваться к «высокопоставленным», пошли проверки.

Заявитель, по словам Таалайбекова, пришел проверить законность работы его матери в реабилитационном центре.

«Если драка неизбежна — нужно бить первым», — добавил он.

Кто именно подал жалобу, Таалайбеков не уточнил.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/347602/
просмотров: 418
Версия для печати
Материалы по теме
Бизнесмен в Оше использовал форму прокурора, чтобы избежать штрафов
В Кыргызстане шести детям-сиротам выделили участки для строительства жилья
Таласской районной прокуратуре построили новое здание
Военная прокуратура раскрыла случаи насилия в армии КР: подозреваемые задержаны
Государству возвращена теплица с участком в 12 гектаров в Кара-Суйском районе
Защита предпринимателей. Все телефоны доверия органов прокуратуры Кыргызстана
При строительстве соцобъектов в Чаткале выявлен ущерб в 5,8 миллиона сомов
Возбуждено уголовное дело по факту смерти гражданина в отделении милиции
Генпрокуратура начала проверку своего сотрудника после видео с мэром Оша
В городе Ош снижается подростковая преступность
Популярные новости
Календарь прививок. Кому и&nbsp;когда их&nbsp;делать и&nbsp;почему это важно Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
Феликс Кулов предложил рассмотреть на&nbsp;референдуме статус города Манаса Феликс Кулов предложил рассмотреть на референдуме статус города Манаса
ГНС Кыргызстана усиливает выявление недобросовестных предпринимателей ГНС Кыргызстана усиливает выявление недобросовестных предпринимателей
Внимание: 14&nbsp;октября в&nbsp;некоторых районах Бишкека отключат воду Внимание: 14 октября в некоторых районах Бишкека отключат воду
Бизнес
Великобритания поддерживает реформы и&nbsp;модернизацию Узбекистана Великобритания поддерживает реформы и модернизацию Узбекистана
Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и&nbsp;как защититься Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и как защититься
Цены на&nbsp;топливо в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;России почти сравнялись Цены на топливо в Кыргызстане и России почти сравнялись
Получайте переводы KWIKPAY из&nbsp;России по&nbsp;коду в&nbsp;мобильном приложении &laquo;Компаньон&raquo; Получайте переводы KWIKPAY из России по коду в мобильном приложении «Компаньон»
17 октября, пятница
20:00
В Бишкекском драмтеатре прошла премьера спектакля-притчи «Такете» В Бишкекском драмтеатре прошла премьера спектакля-притч...
19:50
Великобритания поддерживает реформы и модернизацию Узбекистана
19:48
В Перу готовятся ввести чрезвычайное положение после массовых протестов
19:42
ЦИК КР зарегистрировала 11 кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша (список)
19:40
Главу муниципальной инспекции Мирлана Таалайбекова вызвали в прокуратуру