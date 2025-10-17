ЦИК КР зарегистрировала 11 кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша (список)

Центральная избирательная комиссия Кыргызской Республики сегодня, 17 октября, на своем заседании приняла решение о регистрации выдвинувших свои кандидатуры кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша по многомандатным избирательным округам.

Пресс-служба ЦИК предоставила список кандидатов:

Дастан Бекешев — кандидат по многомандатному избирательному округу № 22;

Нилуфар Алимжанова — кандидат по многомандатному избирательному округу № 4;

Асель Набиева — кандидат по многомандатному избирательному округу № 1;

Миргул Темирбаева — кандидат по многомандатному избирательному округу № 1;

Бактияр Калпаев — кандидат по многомандатному избирательному округу № 2;

Фархат Кожомкулов — кандидат по многомандатному избирательному округу № 26;

Эркин Бийбосунов — кандидат по многомандатному избирательному округу № 18;

Эльдар Абакиров — кандидат по многомандатному избирательному округу № 26;

Мариякан Утурбаева — кандидат по многомандатному избирательному округу № 14;

Таалайбек кызы Жылдыз — кандидат по многомандатному избирательному округу № 30;

Камила Талиева — кандидат по многомандатному избирательному округу № 1.

Рабочая группа по приему и проверке избирательных документов, представленных кандидатами и политическими партиями, установила, что избирательные документы указанных кандидатов соответствуют требованиям законодательства, предъявляемым к кандидатам, и рекомендовала их к регистрации.

Зарегистрированным кандидатам будут выданы удостоверения установленного образца.