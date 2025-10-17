ЦИК КР зарегистрировала 11 кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша (список)

Центральная избирательная комиссия Кыргызской Республики сегодня, 17 октября, на своем заседании приняла решение о регистрации выдвинувших свои кандидатуры кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша по многомандатным избирательным округам.
Пресс-служба ЦИК предоставила список кандидатов:
- Дастан Бекешев — кандидат по многомандатному избирательному округу № 22;
- Нилуфар Алимжанова — кандидат по многомандатному избирательному округу № 4;
- Асель Набиева — кандидат по многомандатному избирательному округу № 1;
- Миргул Темирбаева — кандидат по многомандатному избирательному округу № 1;
- Бактияр Калпаев — кандидат по многомандатному избирательному округу № 2;
- Фархат Кожомкулов — кандидат по многомандатному избирательному округу № 26;
- Эркин Бийбосунов — кандидат по многомандатному избирательному округу № 18;
- Эльдар Абакиров — кандидат по многомандатному избирательному округу № 26;
- Мариякан Утурбаева — кандидат по многомандатному избирательному округу № 14;
- Таалайбек кызы Жылдыз — кандидат по многомандатному избирательному округу № 30;
- Камила Талиева — кандидат по многомандатному избирательному округу № 1.
Рабочая группа по приему и проверке избирательных документов, представленных кандидатами и политическими партиями, установила, что избирательные документы указанных кандидатов соответствуют требованиям законодательства, предъявляемым к кандидатам, и рекомендовала их к регистрации.
Зарегистрированным кандидатам будут выданы удостоверения установленного образца.