Знаменитый павильон «Ак-Суу» («Соки-Воды») наконец-то начали реконструировать

Знаменитый павильон «Ак-Суу» («Соки-Воды»), расположенный в самом центре Бишкека, наконец-то начали реконструировать.

Здесь начались ремонтные работы и уже восстановили часть художественной росписи.

Отметим, что этот объект ранее неоднократно пытались восстановить, однако работы начинали и бросали. Павильон разрушался, несмотря на заверения городских властей провести реставрацию. Этого не удавалось сделать многие годы, потому что «Соки-Воды» перешли в частные руки и неоднократно перепродавались.

Год назад мэрия столицы наконец-то поставила точку в этом затяжном вопросе. Самобытная ротонда с земельным участком передана на баланс управления культуры муниципалитета Бишкека приказом ДУМИ от 6 декабря 2024 года.

Павильон «Соки-Воды», который многим знаком в нынешнем виде, построен в 1949-м. Первый — деревянный — на этом же месте возвели еще в 30-х годах, когда открыли месторождение минеральной воды Аксу в ущелье под Бишкеком.

Внутри павильона находится известная скульптура «Девушки с фруктами на голове», которую создала скульптор Ольга Мануйлова.