19:03
USD 87.45
EUR 100.68
RUB 1.08
Общество

Знаменитый павильон «Ак-Суу» («Соки-Воды») наконец-то начали реконструировать

Знаменитый павильон «Ак-Суу» («Соки-Воды»), расположенный в самом центре Бишкека, наконец-то начали реконструировать.

Здесь начались ремонтные работы и уже восстановили часть художественной росписи.

Отметим, что этот объект ранее неоднократно пытались восстановить, однако работы начинали и бросали. Павильон разрушался, несмотря на заверения городских властей провести реставрацию. Этого не удавалось сделать многие годы, потому что «Соки-Воды» перешли в частные руки и неоднократно перепродавались.

Год назад мэрия столицы наконец-то поставила точку в этом затяжном вопросе. Самобытная ротонда с земельным участком передана на баланс управления культуры муниципалитета Бишкека приказом ДУМИ от 6 декабря 2024 года.

Павильон «Соки-Воды», который многим знаком в нынешнем виде, построен в 1949-м. Первый — деревянный — на этом же месте возвели еще в 30-х годах, когда открыли месторождение минеральной воды Аксу в ущелье под Бишкеком.

Внутри павильона находится известная скульптура «Девушки с фруктами на голове», которую создала скульптор Ольга Мануйлова.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/349444/
просмотров: 2600
Версия для печати
Материалы по теме
Акциз на соки сделает продукцию кыргызстанских производителей неконкурентной
На торговый павильон Кыргызстана в Узбекистане выделят более 2 миллионов сомов
Знаменитый павильон «Ак-Суу» передан мэрии Бишкека. Там построят туркомплекс
Бишкекчане просят спасти знаменитый павильон «Ак-Суу»
Минэкономики предлагает освободить компоты и щербеты от акцизного налога
Минэкономики Кыргызстана купило торговый павильон в Узбекистане
Кыргызстан открыл туристический павильон на выставке WTM 2024 в Лондоне
Знаменитый павильон «Ак-Суу» («Соки-Воды») в Бишкеке отреставрируют
В 6-м микрорайоне Бишкеке просят убрать еще один неработающий павильон
Павильон в 6-м микрорайоне Бишкека не убирают, хотя срок договора аренды истек
Популярные новости
НЭСК вводит ограничения мощности электроэнергии в&nbsp;случае перегрузки подстанций НЭСК вводит ограничения мощности электроэнергии в случае перегрузки подстанций
В&nbsp;Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;3-5 ноября В Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 3-5 ноября
Как один дизайнер подарил Кыргызстану новый национальный символ Как один дизайнер подарил Кыргызстану новый национальный символ
С&nbsp;кыргызско-таджикской границы могут убрать пограничников С кыргызско-таджикской границы могут убрать пограничников
Бизнес
Visa и&nbsp;MBANK воплощают футбольные мечты&nbsp;&mdash; шанс встретиться с&nbsp;Ламином Ямалем Visa и MBANK воплощают футбольные мечты — шанс встретиться с Ламином Ямалем
BAKAI запускает маркетплейс BAKAI Store&nbsp;&mdash; совершайте покупки прямо в&nbsp;приложении BAKAI запускает маркетплейс BAKAI Store — совершайте покупки прямо в приложении
Ансамбль &laquo;Ясмин&raquo; из&nbsp;Кемина завоевал гран-при на&nbsp;конкурсе в&nbsp;Алматы Ансамбль «Ясмин» из Кемина завоевал гран-при на конкурсе в Алматы
НПС &laquo;Элкарт&raquo;: учимся сберегать и&nbsp;развиваем цифровые решения вместе НПС «Элкарт»: учимся сберегать и развиваем цифровые решения вместе
3 ноября, понедельник
19:02
В Таласе выявили незаконные постройки. Владельцев привлекли к ответственности В Таласе выявили незаконные постройки. Владельцев привл...
18:30
3 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17:51
Новый биометрический общегражданский паспорт вводят в обращение в Кыргызстане
17:46
Мэр Оша: Пожар в жилом комплексе — не случайность, а халатность застройщика
17:11
Массовое отравление школьников. Комментарий мэрии Бишкека