В Кыргызстане в часы пикового потребления — утром и вечером — ожидается снижение мощности подачи электроэнергии. При этом граждане при желании смогут перейти на безлимитный тариф.

Об этом сообщил представитель ОАО «Национальные электрические сети Кыргызстана» Исабек Орозбаев.

По его словам, для подключения к безлимитному тарифу необходимо обратиться в районное или городское предприятие электрических сетей по месту жительства. «После подачи заявления в течение одного-двух дней абонента подключают к новому тарифу и увеличивают лимит мощности», — пояснил представитель компании.

Согласно действующим тарифам:

стоимость 1 киловатт-часа при безлимитном тарифе составляет 3,81 сома;

для потребителей, расходующих до 700 киловатт-часов, действует тариф 1,37 сома;

при потреблении свыше 700 киловатт-часов — 2,6 сома.

Ранее сообщалось, что НЭСК вводит временные ограничения мощности потребления электроэнергии в утренние и вечерние часы пик с 5 до 3 киловатт.