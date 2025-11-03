19:04
Общество

В городе Ош начинают подачу тепла

В Оше сегодня начинается отопительный сезон. Как сообщили в мэрии города, из-за резкого похолодания подача тепла стартует в ночь с 3 на 4 ноября. 

Решение принято сегодня на совещании в муниципалитете. Соответствующие поручения уже даны коммунальным службам.

По информации мэрии, отопление будут подавать поэтапно. В первую очередь тепло поступит в социальные объекты — больницы, школы, детские сады и родильные дома. После этого подключат жилые дома и учреждения.

Завершить подачу тепла по всей южной столице планируют в течение трех-четырех дней.

В 2023 году отопительный сезон в Оше начался 4 ноября. В 2024 году подключение тепла стартовало раньше — в ночь с 29 на 30 октября. 
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/349487/
