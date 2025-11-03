ООН: 85 процентов убийств журналистов в мире остаются нераскрытыми

Во всем мире почти девять из десяти убийств журналистов остаются нераскрытыми. Такие данные приводит Служба новостей ООН со ссылкой на генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

По его словам, с августа 2023 года по май 2025-го ЮНЕСКО зафиксировала убийство 163 журналистов. 109 сотрудников СМИ, в том числе 12 женщин, погибли в зонах конфликтов, в основном в Газе (46), Судане (13) и на территории Украины (8).

Убийства журналистов продолжают происходить и в странах, не охваченных войной. Так, по данным ЮНЕСКО, в Мексике ситуация опаснее, чем во многих зонах конфликтов: за рассматриваемый период там убиты 15 сотрудников СМИ. Наибольшее число подтвержденных случаев убийства журналистов было зарегистрировано в арабских государствах (82), за которыми следуют страны Латинской Америки и Карибского бассейна (34), Африки (5), Азиатско-Тихоокеанского региона (30) и Европы и Северной Америки (12).

Напомним, Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 году и отмечается 2 ноября. Дата выбрана в память о двух французских журналистах, убитых в Мали в 2013 году. Этот день напоминает миру о том, что безнаказанность за насилие против сотрудников СМИ подрывает свободу слова, демократию и право общества на получение достоверной информации.

Уточняется, что глобальный уровень безнаказанности за преступления против сотрудников СМИ по-прежнему очень высок.

Согласно данным ЮНЕСКО, самый высокий уровень безнаказанности зафиксирован в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, за которым следуют Азиатско-Тихоокеанский регион и Африка. Царящая во многих странах безнаказанность по-прежнему объясняется слабостью и коррумпированностью правоохранительных и судебных систем, отсутствием политической воли и наличием связей между политическими деятелями, коррумпированными деловыми кругами и организованной преступностью.

По данным организации «Репортеры без границ», в период с 2023 года по 2025-й в мире задержаны по меньшей мере 1 тысяча 163 журналиста, причем 568 из них все еще находятся под стражей в 48 государствах. Почти половина всех случаев заключения журналистов в тюрьму приходится на пять стран: Беларусь, Китай, Израиль, Мьянму и Российскую Федерацию.