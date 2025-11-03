19:04
В Кыргызстане 600 сел охвачено программой «Таза суу»

По данным Департамента питьевого водоснабжения и водоотведения при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики, в рамках программы «Таза суу» по всей стране охвачено 600 населенных пунктов.

 Из них:

• в 330 селах программа реализуется за счет республиканского бюджета;

• в 236 — при поддержке донорских источников;

• в 34 — проекты находятся в ведении Министерства строительства Кыргызской Республики.

 В рамках данной программы активные строительные работы идут в 119 селах, среди них:

 • в 65 селах реализуются при поддержке доноров;

• в 24 селах — за счет республиканского бюджета;

• в 30 селах — в рамках проектов Министерства строительства.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/349496/
