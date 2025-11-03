19:04
Общество

За неделю в Кыргызстане более 6,5 тысячи человек заболели ОРВИ

В Кыргызстане за неделю с 27 октября по 2 ноября зарегистрировано 6 тысяч 574 случая острых респираторных вирусных инфекций. Об этом 24.kg сообщили в департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

По его данным, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 1,9 процента.

Из всех заболевших почти 64 процента составляют дети до 14 лет. Госпитализировано 6,7 процента заболевших.

Выше республиканского показателя заболеваемость регистрируется в Бишкеке и Оше, а также в Нарынской, Чуйской и Иссык-Кульской областях.

Продолжается дозорный эпиднадзор за тяжелыми острыми респираторными инфекциями и гриппоподобными заболеваниями в Бишкеке, Оше, Токмоке.

С начала эпидсезона по настоящее время вирусы гриппа не выделены.

Наблюдается циркуляция острых респираторных вирусных инфекций, при этом превалирует аденовирус, риновирус, парагриппы.

Продолжается также мониторинг за COVID-19. За прошедшую неделю случаев заболевания не зарегистрировано.
