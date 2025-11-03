19:04
Вводится временное ограничение на въезд на территорию Кара-Кече для частников

Вводится временное ограничение на въезд на территорию угольного разреза Кара-Кече частных перевозчиков. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Кыргызкомур».

Сообщается, что сейчас наблюдается острый дефицит угля на социальных топливных базах и резкий рост цен на твердое топливо. В целях своевременного и полноценного пополнения запасов угля и стабилизации цен на рынке, а также обеспечения малоимущих слоев населения углем по социально низким ценам в преддверии ожидаемого понижения температуры воздуха и ухудшения погодных условий принято решение временно ограничить въезд частников на угольный разрез.

Частные водители, желающие внести свой вклад и поддержать ОАО «Кыргызкомур», могут принять участие в работе на условиях сотрудничества с предприятием, которое готово обеспечить их работой по перевозке угля в регионы на социальные топбазы.

Отмечается, что по мере заполнения социальных топбаз работа частных перевозчиков будет возобновлена в обычном режиме.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/349501/
просмотров: 713
