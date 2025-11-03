Мэр города Ош Женишбек Токторбаев прокомментировал ситуацию с возгоранием в жилом комплексе строительной компании «Эмаком». По его словам, произошедшее нельзя считать несчастным случаем — это результат халатного отношения застройщика к своим обязательствам, сообщает муниципалитет южной столицы.

«Вы видите, дом компании «Эмаком» сгорел. Хорошо, что не произошло трагедии. Это из-за безответственного отношения стройкомпании. Взяли деньги у людей, пять лет не сдавали объект. Жильцы заехали без газа, отопления и электричества. Когда я приехал, у них даже света не было», — сказал мэр.

По словам Женишбека Токторбаева, жители неоднократно обращались к властям с просьбой подключить дом к инженерным сетям, несмотря на то, что он не был введен в эксплуатацию.

«Мы пошли навстречу — подключили свет и тепло по коммерческим тарифам, чтобы люди могли жить. Но из-за того, что все системы не были официально запущены, постепенно возросла нагрузка на электросеть, и в итоге произошел пожар», — пояснил он.

Мэр отметил, что власти совместно с застройщиком планируют завершить ремонт и полностью ввести дом в эксплуатацию до 20 ноября.

«По поручению президента ремонт должен быть закончен, и люди смогут спокойно вернуться в свои квартиры. Главное, чтобы таких случаев больше не было», — подчеркнул глава города.

По данным МЧС, пожар в многоэтажном доме на улице Маматысакова произошел утром 19 октября. На месте работали восемь пожарных расчетов.