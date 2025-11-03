19:05
Новый биометрический общегражданский паспорт вводят в обращение в Кыргызстане

Новый биометрический общегражданский (заграничный) паспорт граждан Кыргызской Республики образца 2025 года вводится в оборот с 3 ноября. Документ является совершенно новым по внешнему виду и по уровню безопасности, отражает национальную символику и соответствует международным требованиям ИКАО.

Изготовлением документов занимается отечественная организация — ОАО «Учкун». По поручению президента производство паспортов полностью модернизировано: расширены технические и производственные возможности, установлено современное оборудование.

Напомним, с мая 2024 года биометрические документы — общегражданские паспорта и внутренние ID-карты — изготавливают в стране.

Основными причинами перехода на паспорт нового образца 2025 года стали обновление государственных символов в связи с изменением Государственного флага Кыргызской Республики, развитие национального производства с переносом полного цикла изготовления документов на мощности ОАО «Учкун», внедрение новых технологий и уникальных защитных решений, обеспечивающих один из самых высоких уровней безопасности в регионе.

Паспорта нового образца содержат:

  • более 30 защитных элементов 1–2 уровней и значительное количество элементов 3 уровня;
  • инновационные голограммы и кинеграммы;
  • УФ-печать и криптографический чип;
  • лазерную гравировку персональных данных;
  • два прозрачных окна на странице данных, включая окно в виде кыргызского орнамента;
  • уникальные визуально-переменные изображения.

Каждая визовая страница иллюстрирует объекты и места всех областей Кыргызстана, а также историко-культурные символы — образ Манаса, резиденцию «Ынтымак Ордо», пик Хан-Тенгри, цветок Айгуль, Таш-Рабат и другие. Все они являются элементами защиты.

По словам управляющего делами президента Каныбека Туманбаева, паспорт нового образца имеет наивысшие степени защиты, которые невозможно подделать. Его обложка также обновлена: центральное место на ней занимает Государственный герб Кыргызской Республики.

Важно отметить, что обмен будет проходить на добровольной основе, выданные ранее паспорта останутся действительными до окончания срока их действия.

Переход на новый образец паспорта позволит:

  • улучшить учет граждан, пересекающих государственную границу;
  • повысить эффективность борьбы с трансграничной преступностью и незаконной миграцией;
  • усилить защиту от подделки и незаконного использования документов;
  • повысить качество миграционного контроля в пунктах пропуска.
