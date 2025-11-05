На юге Кыргызстана, где безработица среди молодежи остается одной из самых острых проблем, колледж Ошского государственного университета показывает, как можно «перешить» систему образования. Здесь сделали ставку не на теорию, а на практику — и превратили обучение в самоокупаемое дело.

Получив грант, колледж запустил схему, при которой студенты покрывают контракт в 25 тысяч сомов собственным заработком.

Журналист 24.kg узнала, как работает эта модель, которая выглядит беспрецедентной на фоне типичных учебных заведений, где диплом часто означает билет на биржу труда.

Центр, где теория встречается с трудом

Основу успеха заложило открытие

Центра передового опыта

(ЦПО) в индустриально-педагогическом колледже ОшГУ в ноябре 2022 года.

Его создали в рамках проекта Азиатского банка развития (АБР) «Навыки для инклюзивного роста» при поддержке Министерства просвещения КР.

«Задача проекта— готовить специалистов среднего звена, востребованных на рынке труда, и обеспечить связь между теорией и практикой», — отметили в АБР.

Руководство колледжа с гордостью подчеркивает свою уникальность: «Наш центр — единственный на юге страны, который подготавливает учителей и обучает студентов по семи ключевым направлениям».

Фото 24.kg. Студенты на занятиях в колледже ОшГУ

Среди направлений:

преподавание в начальных классах;

дошкольное образование;

программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем;

конструирование, моделирование и технология швейных изделий;

дизайн;

физическая культура;

социальная работа.

В колледже подчеркивают, что все помещения и оборудование адаптированы для студентов с инвалидностью, что делает программу действительно инклюзивной.

Учеба, которая «платит» сама за себя

Один из главных прорывов — финансовая модель колледжа. В швейном цехе кипит работа: после занятий студенты садятся за машинки и выполняют заказы для университета — от халатов до постельного белья.

«Контракт на швейную продукцию превышает 2 миллиона сомов, — говорит руководство. — Ребята работают сдельно, зарабатывают до 25 тысяч сомов в месяц и полностью покрывают стоимость обучения».





По сути, это финансово устойчивая и законная модель, которая решает сразу две задачи:

снижает финансовую нагрузку на студентов;

обеспечивает стопроцентную практическую занятость по специальности.

Фото 24.kg. Студентка Сезим может сама оплачивать учебу в колледже

На шквал вопросов от любопытных журналистов о зарплате Сезим коротко и с дипломатичной улыбкой отвечает: «На жизнь хватает».

Сколько стоит прорыв?

Центр передового опыта ОшГУ — часть масштабной программы

«Навыки для инклюзивного роста»

, реализуемой АБР и Министерством просвещения.

Общий бюджет программы — более $33,6 миллиона:

$30 миллионов — доля АБР, из них $12 миллионов — бюджетная поддержка и $18 миллионов — инфраструктурный проект;

$3,6 миллиона — доля Кыргызской Республики.

Куда пошли деньги:

модернизация зданий, строительство и оснащение учебных классов;

закупка оборудования — от швейных машин до компьютерных лабораторий;

создание электронной библиотеки;

поддержка реформ ТПО (техническое и профессиональное образование) и развитие предпринимательских модулей;

сотрудничество с промышленностью (контракты на 2 миллиона сомов).







Почему вообще понадобился этот проект?

Необходимость ЦПО продиктована жесткой статистикой.«Ключевая цель программы — соединить образование и экономику, сделать колледжи площадкой, где молодые люди учатся зарабатывать, а не ждать работу», — говорится в отчете АБР.

Колледж ОшГУ стал пилотным примером, чтобы доказать: проблема не в людях, а в системе, которую пора объединить и переориентировать на бизнес.

От Оша до Франции: успех выпускницы Наргизы

Успешная модель и модернизация инфраструктуры дали быстрый результат, который изменил представление об отечественном профессиональном образовании как о «второсортном».

В сентябре 2024 года выпускница индустриально-педагогического колледжа ОшГУ Наргиза стала первой представительницей Кыргызстана на международном чемпионате швейного мастерства в Лионе (Франция).

Среди участниц из 70 стран она заняла 20-е место и получила медаль.

Для колледжа — это не просто победа, а доказательство, что модель работает. «Это результат системной подготовки, практики и реальных заказов. Мы не просто учим — мы готовим к рынку труда», — отмечают в колледже.

История Наргизы показывает: профессионально-техническое образование в Кыргызстане может быть конкурентоспособным — не только в стране, но и на международной арене.

И если в Оше это уже реальность — почему бы не масштабировать ее дальше?