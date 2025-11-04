Инициативы властей по сокращению популяции бродячих и домашних животных в Бишкеке возмущают многих горожан. Отстрел кошек, запрет на лай собак в ночное время и прикорм бездомных животных — именно такие правила недавно обсудили в городском кенеше. Вице-мэр Рамиз Алиев отметил, что мэрия не враги животным, но нужен порядок.

Руководитель фонда «Добрые руки» Лариса Слободская рассказала 24.kg, что озвученные столичными чиновниками инициативы дадут обратный эффект, и почему многолетний отстрел собак ничего не решает.

— Режим тишины для кошек и собак. Реально ли заставить животное молчать в определенное время?

— Кошки и так чаще всего молчат. Другое дело — собаки. Если хозяин находится дома, то собака может лаять в том случае, если кто-то стучит в дверь или ходит по подъезду. Пасть животному не завязать.

— Что можете сказать насчет предложения отстрела кошек?

— Если их начнут отстреливать, Бишкек заполонят крысы. В Москве когда-то вылавливали кошек, помещали в приют. Закрывали от них подвалы, как поступают сейчас у нас. Потом из приютов выкупали этих кошек. Потому что крыса — это животное, которое ничем не остановить. Они могут прогрызть все, что угодно. Плюс крысы — это переносчики бешенства, не говоря о других болезнях. Если отстреливать кошек, это только навредит городу.

А вот инициатива обязательной вакцинации и регистрации домашних животных мне нравится. Но это опять же должно быть по желанию. Силой нельзя заставлять. В советское время государственные ветеринары ходили по домам и прививали животных от бешенства, давали таблетки от глистов. Сейчас такого нет. Государство не хочет нанимать ветеринаров.

— Что касается регулирования числа домашних животных в квартирах и домах Бишкека, это сработает?

— Положение о содержании животных в Бишкеке действует с 2002 года. Скопировано с советского времени. Его надо адаптировать к новым условиям. Прошло более 20 лет, у нас другая страна, другая жизнь.

В советское время, чтобы завести породистую собаку, нужно было в ДОСААФ пройти специальные кинологические курсы. Тогда дворняжки по улицам не бегали. Началось это, когда многие массово эмигрировали, бросая питомцев. Животные стали размножаться на улице. Сегодня мы пожинаем последствия массовой миграции, равно как и последствия притока людей из сел в город.

Само положение является юридически неграмотным, так как собака или кошка у нас — это частная собственность. Никто не может ограничивать нас в ее количестве. Лариса Слободская

Это все равно, что сказать: «Вы не имеете права иметь две машины или две квартиры». Регулировать это можно налогом. Но много животных в основном у кого? У малоимущих. Чаще всего собачек или кошечек собирают бабушки.

— Давайте поговорим о негуманной мере — отстреле собак. Это действенная практика?

— Судя по тому, сколько у нас бродячих собак, — абсолютно бессмысленная. В Канте есть программа «отлов — стерилизация — выпуск», в Бишкеке ее тоже создавали. Сначала студенты Аграрной академии делали стерилизацию, затем университет «Манас». Но, так как муниципалитет не прекратил отстрел, проект закрыли. Занимался стерилизацией благотворительный фонд Бриджит Бардо, но они эту деятельность свернули — не могут вкладывать деньги и стерилизовать животное, которое завтра застрелят.

— Может, их чипировать?

— Стерилизованному животному обязательно ставили бирку на ухо, делали прививки. Но городские власти сказали: «Нам без разницы — стерилизованное животное или нет. Если приходят жалобы, мы будем отстреливать». С другой стороны, мы прекрасно знаем, куда идет тушка убитого животного. И тому, кто стреляет, абсолютно все равно, с биркой собака или нет.

— А программа стерилизации собак и кошек сейчас работает?

— В Канте — да. В Иссык-Атинском районе отменили отстрел. Мы неоднократно обращались к фонду имени Бриджит Бардо с просьбой восстановить инициативу стерилизации, но они отказались работать с Бишкеком.

На встрече со столичными властями были его представители, и вроде муниципалитет захотел перенять опыт Канта. Но благотворительный фонд будет сотрудничать только в случае полного прекращения отстрела животных.

— Какие меры можно предложить для сокращения бродячих животных как альтернативу отстрелу?

— Чтобы сократить их популяцию, необходимо стерилизовать 80 процентов. Надо, чтобы любая клиника бесплатно принимала собаку или кошку, без разницы, домашнее животное это или уличное. Например, в Израиле любой человек может принести животное к ветеринару. Он стерилизует и передаст сведения в мэрию, которая профинансирует его услуги.

— Правда, что стерилизованное животное проявляет меньшую агрессию?

— Да. Собака проявляет агрессию в основном, когда защищает щенков.

Вообще, сократить число животных у людей можно только одним способом. Многие подбирают питомцев на улице, а некого будет подбирать — и не будет такого их числа дома. Говорят: «Вот собирают животных, потом они плодятся». Да никто их не плодит, люди тащат их с улицы.

— Есть и те, кто животных не любит. Какую работу необходимо провести с людьми, чтобы они поняли: братья наши меньшие — нам не враги, а такие же обитатели планеты, как и мы?

— Нетерпимость к животным происходит от незнания. Любовь к ним нужно взращивать с детства. Например, иногда нас приглашают в частные школы на открытые уроки, где мы объясняем детям, как обращаться с живым существом, чтобы оно отвечало нам любовью. Но все учебные заведения мы не можем обойти, лучше это делать учителям.

Дети в большинстве своем относятся к животным с любовью. Некоторые школы собирают для наших подопечных корм. Когда открываешь коробки, чего там только нет! И макароны, и сухой корм, и игрушки. Очень приятно понимать, что с детьми проходил диалог, им прививают социальную ответственность. Если школы нас будут приглашать на открытые уроки, с удовольствием придем.