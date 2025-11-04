В Бишкеке скоро могут появиться 40-этажные здания. Об этом на встрече с журналистами заявил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Орунтаев.

По его словам, в Кыргызстане идет строительный бум.

«Мы исчисляем объемы строительства кранами, работающими в городе. Недавно показывал с высоты коллеге из Узбекистана количество строительных кранов в столице, он был впечатлен. В республике растет население, и мы должны обеспечивать его жилой площадью. По мировым стандартам, минимальная жилплощадь на человека составляет 15 квадратных метров. Если учитывать ежегодный прирост населения в 100-150 тысяч человек, то по минимуму необходимо строить 1,5 миллиона квадратных метров в год.

В 2024-м мы построили около 2 миллионов квадратных метров жилья, в 2025 году хотим довести этот объем до 2,5 миллиона квадратных метров. Главное — сохранять этот темп еще 10-15 лет. Бишкек должен расти и ввысь. До настоящего момента мы давали разрешение на возведение 27-этажных объектов. Сейчас уже дали разрешение на 38-этажки. И уже работаем над тем, чтобы у нас росли 40-этажные и выше дома. Тем более что сегодня в строительстве используются современные технологии, появились новые виды бетона, металлоконструкций и другое», — добавил чиновник.

Он сказал: представители китайской стороны отмечают, что в КР очень жесткие требования в строительстве.

«Поэтому в целях экономии сил, времени и денег мы идем на то, что признаем ГОСТы Китая в строительстве. Таким образом, мы взяли новый курс на то, что зачем придумывать что-то новое? Лучше использовать уже имеющийся передовой опыт», — подчеркнул Нурдан Орунтаев.

Он обратил внимание и на то, что упор нужно делать на возведение социально доступного жилья.

«Сегодня многие получают жилье под 4-5 процентов через Госипотечную компанию. В том же Узбекистане госипотеку берут под 8 процентов. Таких льготных условий, как у нас, нигде нет. Некоторые говорят, что стоимость жилья растет. Но при этом надо понимать: это означает, что растет экономика страны. В развитой Японии, например, ниже $5 тысяч не купишь квадратный метр», — заметил министр.