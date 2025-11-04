В Кыргызстане усилят контроль за соблюдением лимита вылова рыбы

Департамент рыбопромышленного комплекса по согласованию с лабораторией ихтиологии и гидробиологии Института биологии Национальной академии наук утвердил лимит на лов рыбы в 2025 году в рыбохозяйственных водоемах страны для спортивно-любительского рыболовства. Об этом сообщает Минсельхоз.

По его данным, с целью эффективной организации рыболовных мероприятий заключены договоры с общественными объединениями охотников и рыболовов, а также с обществами с ограниченной ответственностью.

Государственное предприятие «АгроСмарт» при участии департамента разработало и внедрило систему «электронный рыболовный билет», которая реализуется через официальный сайт министерства в разделе «Услуги» и платежного оператора MegaPay. Это нововведение позволило значительно упростить процесс приобретения билетов, сделать услугу более доступной для граждан по всей республике и сократить использование бумажных документов.

Фото Минсельхоза. Рыболовный билет

По данным за девять месяцев этого года, сумма реализации рыболовных билетов и карточек составила более 11 миллионов 859 тысяч сомов, что в несколько раз превышает показатель аналогичного периода 2024-го (более 2 миллионов 655 тысяч сомов).

По словам представителей департамента, рост интереса к спортивно-любительскому рыболовству связан не только с упрощением процедур, но и с повышением культуры ответственного отношения к водным биоресурсам.

В дальнейшем планируется продолжить развитие системы электронных сервисов, а также усилить контроль за соблюдением лимитов вылова рыбы в целях сохранения биологического разнообразия и устойчивого использования природных ресурсов.