В Бишкеке появилась пиксельная студия нового телеканала «Номад-ТВ»

В центре Бишкека, напротив площади Ала-Тоо, появилась необычная зеленая конструкция — пиксельная студия нового телеканала «Номад-ТВ», который готовится к запуску в ноябре.

Как рассказала главный редактор канала Наталья Кролевич, быстровозводимая студия стала частью подготовки к запуску телеканала и будет использоваться для прямых эфиров, интервью и брифингов.

«Мы решили показать, чем планируем отличаться от других. Это наша пиксельная студия. Она появилась за два дня и так же быстро может быть убрана. Мы планируем работать здесь во время выборов и саммита ОДКБ», — сказала Наталья Кролевич.

Журналистыпобывали в студии, где уже завершаются технические приготовления. По словам редактора, площадка выбрана не случайно — в центре города сосредоточены госучреждения, что удобно для оперативной съемки интервью с чиновниками.

Студия вызвала активное обсуждение в соцсетях. Некоторые горожане предположили, что это павильон или торговая точка.

«Мы ожидали критику. Но важно подчеркнуть — студия временная, она не останется здесь навсегда. Такие конструкции — обычная практика в мировых столицах», — отметила Наталья Кролевич.

Редактор подчеркнула, что реакция прохожих вживую была доброжелательной: дети махали журналистам, прохожие фотографировались на фоне студии.

Запуск телеканала «Номад-ТВ» запланирован на 21 ноября. Команда обещает работать в новых форматах и активно освещать выборы депутатов Жогорку Кенеша и саммит ОДКБ.