Общество

Генсек ОТГ приветствовал решение об учреждении Всемирного дня тюркских языков

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев приветствовал решение ЮНЕСКО провозгласить 15 декабря Всемирным днем тюркской языковой семьи. Решение было принято на 43-й Генеральной конференции ЮНЕСКО, состоявшейся 3 ноября 2025 года в Самарканде.

Фото Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев

В своем заявлении Кубанычбек Омуралиев отметил, что это важное событие подчеркивает древние корни и универсальные ценности тюркских языков, отражая их глубокое историческое наследие как объединяющего элемента тюркской цивилизации.

Он также подчеркнул, что провозглашение этого дня в рамках ЮНЕСКО — ведущей международной организации, занимающейся защитой культурного и языкового многообразия, свидетельствует о возрастающей роли, признании ценностей и идентичности тюркского мира в современном глобальном ландшафте.

«Мы искренне поздравляем все государства-члены и наблюдателей за их вклад в эту значимую инициативу», — говорится в заявлении.

Генсек отметил, что Организация тюркских государств и впредь будет привержена делу продвижения общего исторического и культурного наследия, укрепления единства тюркских народов и продвижению общего видения.

 

Справка

Учреждение Всемирного дня тюркской языковой семьи означает, что 15 декабря официально включен в календарь ЮНЕСКО как международная памятная дата. Теперь тюркские языки имеют такой же признанный статус, как, например, арабский язык (18 декабря) или русский язык (6 июня), для которых уже существуют свои дни в системе ЮНЕСКО.

Это решение подтверждает культурный и исторический вклад тюркских языков и дает возможность ежегодно проводить мероприятия под эгидой ЮНЕСКО. Речь идет о фестивалях, научных конференциях, образовательных программах и проектах, направленных на сохранение, популяризацию и развитие тюркских языков, а также на укрепление культурной идентичности тюркских народов.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/349621/
просмотров: 316
Версия для печати
