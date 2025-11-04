Не будет ли коррупции в госавтошколах? Эксперт о 14-месячном обучении

Директор общественного объединения «Дорожная безопасность» Чинара Касмамбетова прокомментировала 24.kg заявления управделами президента Каныбека Туманбаева о том, что обучение в автошколе будет составлять 14 месяцев, а частные — с 2026 года и вовсе закроют.

По ее словам, государство автоматически берет на себя обязательства за качество обучения и выдачу водительских прав.

«Конечно, гарантию, что теперь коррупции точно не будет, в наших условиях давать очень сложно. Хотя в настоящее время борьба с коррупцией идет по всем фронтам. Если такие факты кто-то допустит, это сразу станет известно — страна небольшая. Тогда есть риск, что возникнет недовольство в обществе по отношению к государственным автошколам. Есть надежда, что государство обеспечит материально-технические базы автошкол, контроль обучения, экзаменов и выдачи прав», — сказала Чинара Касмамбетова.

При этом она отметила, что остается вопрос по работе частных автошкол. «Мы живем в эпоху рыночной экономики и конкуренции, поэтому закрывать частный бизнес тоже неправильно. Они могли бы просто не выжить в условиях конкуренции, если бы госшколы стали лучше работать. Народ сам выбирает по качеству», — считает эксперт.

Она добавила, что сроки обучения (14 месяцев) кажутся очень долгими.

«Однако каждое государство вправе принимать меры в зависимости от собственных обстоятельств. В Кыргызстане не становится меньше дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями. Одно ДТП может унести жизни сразу пяти человек, целыми семьями уходят. А принимаемые меры по повышению штрафов недостаточны, надо решать комплексно. Видимо, поэтому государство решило начать именно с автошкол и подключить учащихся 11-х классов. Ожидается, что со следующего года все 11-классники будут обучаться вождению. Это хороший момент. В приводимых доводах говорится, что будущие водители должны знать, как водить в условиях каждого сезона. В Кыргызстане действительно все сезоны ярко проявляются, при этом многие не умеют справляться с вождением в условиях гололеда», — отметила Чинара Касмамбетова.

