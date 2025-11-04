В Бишкеке изменили расписание пригородных поездов

Пригородные поезда, курсирующие из Бишкека, с 10 ноября изменят расписание. Об этом сообщили в «Кыргыз темир жолу».
«Основная цель изменений — повышение эффективности пригородного железнодорожного сообщения, создание более удобных условий для передвижения пассажиров и снижение нагрузки на автомобильные дороги города Бишкек в часы пик», — отметили в компании.
Особое внимание уделили графику движения в утренние и вечерние часы, чтобы пассажиры, ежедневно направляющиеся в Бишкек на работу или учебу, могли вовремя прибывать в город к началу рабочего дня и удобно возвращаться домой после 18.00.
Поезд отправляется с железнодорожного вокзала «Бишкек-2», расположенного на бульваре Эркиндик, в 18.40 и прибывает на станцию «Каинды» в 20.57.
Обратный рейс — из Каинды в 06.00, прибытие на вокзал «Бишкек-2» — в 08.20.
Время в пути — 2 часа 20 минут, с 14 остановками.
Поезд отправляется с железнодорожной станции «Бишкек-1», расположенной на улице Льва Толстого, 65б, в 18.22, прибытие на станцию «Токмок» — в 20.28.
Обратный рейс из Токмока — в 06.30, прибытие на станцию «Бишкек-1» — в 08.35.
Время в пути — 2 часа 10 минут, с 13 остановками.
Стоимость проезда (фиксированная, независимо от дальности поездки):
|
Категория
|
Безналичная оплата
|
Наличная оплата
|
Взрослый тариф
|
40 сом
|
60 сом
|
Детский тариф
|
20 сом
|
40 сом