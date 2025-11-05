Уголь этой зимой: «Кыргызкомур» постарается не поднимать цены

Каждый год в зимний период кыргызстанцы жалуются на нехватку угля и высокие цены. Генеральный директор ОАО «Кыргызкомур» Кайрат Маматов рассказал 24.kg о том, как формируются цены на уголь, почему покупать топливо на государственных базах выгоднее и будут ли цены расти в течение сезона.

— Какие месторождения сейчас разрабатывает «Кыргызкомур»?

— На сегодняшний день мы ведем работу по трем направлениям:

поставка на ТЭЦ Бишкека;

поставка на социальные объекты: школы, детсады, небольшие котельные;

отгрузка угля частным извозчикам, которые потом сами продают уголь.

На сегодняшний день у нас 23 лицензии, которые мы получили за последние 2-3 года. У нас сейчас есть филиал в Балыкчи, «Кара-Кече» и «Южный». Последний контролирует наши месторождения на юге и занимается вопросами экспорта.

— Основное месторождение, с которого развозится уголь, — это «Кара-Кече»?

— Самое большое месторождение в северном регионе — это «Кара-Кече». Объемы добычи на этом месторождении закрывают 30-35 процентов потребности страны. Северный регион почти полностью закрывается каракечинским углем — до 90 процентов.

На новом блоке Бишкекской ТЭЦ, который был построен десять лет назад, полностью сжигается каракечинский уголь. И на сегодня его качество стало лучше, чем десять лет назад. Потому что сейчас уголь добывается на более низших пластах, а они более качественные. Раньше на Бишкекской ТЭЦ делали так называемую подсветку, это когда уголь плохо горит, к нему добавляют мазут или газ. А в прошлом году практически без подсветки сжигали каракечинский уголь. Если раньше его калорийность была около 3,5 тысячи, то сейчас уже от 4,5 до 5,8 тысячи.

В последние два года каракечинский уголь стал брендом в южных регионах и на сегодняшний день ощущается небольшой дефицит в Бишкеке и Чуйской области. Потому что очень много машин, несмотря на дальность дороги, приезжают из Оша.

— За последние два года в Узбекистане практически полностью, по-моему, частный сектор перевели на печное отопление. Там газа нет. Поэтому увеличилась потребность спроса угля в Ферганской долине. И на фоне этого добываемый в Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областях уголь поставляется в Фергану. Плюс еще открылась граница с Таджикистаном. Туда сейчас начал уходить определенный объем угля.

— Насколько сейчас Бишкек и вообще вся страна обеспечены углем?

— Люди очень странно покупают. Некоторые покупают сразу 5 тонн, скажем так, на сезон. Некоторые покупают две тонны или одну, потом начинают докупать зимой. Потому что знают, привыкли уже то, что «Кыргызкомур» обеспечивает углем, у нас есть социальные базы. Через них в прошлом году в Бишкеке мы продали порядка 170 тысяч тонн, в этом году — около 35 тысяч тонн. Объем постоянный, продажи начинаются с октября и идут до февраля — пять месяцев. На следующий год мы планируем открыть социальные базы пораньше.

Минимальная цена на уголь в Бишкеке — 5 тысяч 800 сомов, а в Чуйской области — от 5 тысяч 600 до 6 тысяч 200, в зависимости от логистики.

И обеспечение будет продолжаться, потому что потребность не уменьшается.

— Ранее говорилось о планах по строительству теплоэлектростанции (ТЭС) на «Кара-Кече». Как сейчас обстоят дела с этим проектом?

— На сегодняшний день есть предварительное инвестиционное соглашение Министерства энергетики с частной компанией. Частная компания готова инвестировать за счет собственных средств, готова строить ТЭС в течение периода от 3 до 5 лет. В связи с этим на месторождение мы ищем дополнительного инвестора, так как для работы ТЭС мощностью 1 тысяча 200 мегаватт нам необходимо будет в год дополнительно добывать около 5 миллионов тонн угля. Это очень большой объем.

На данный момент по началу строительства предварительное соглашение заключено, сейчас стороны проводят подготовительные работы, окончательного соглашения еще нет, оно будет утверждено уже кабинетом министров.

— До этого вы сказали, что мелкий уголь не в спросе. Есть ли какие-то технологии по обработке этого мелкого угля? Какие-то новые продукты, может быть, вы планируете выпускать?

— Вообще, на сегодняшний день мы, конечно, изучаем новые возможности использования угля. Он используется в угольных фильтрах очищающих, которые мы сейчас покупаем, ставим в наших квартирах, офисах. В других странах из угля добывают дизельное топливо, мазут. Конечно, нужно высокозатратное, высокотехнологичное оборудование. Но в будущем, я думаю, к этому придем. Потому что весь мир уже отказывается от углеводорода. В будущем в любом случае мы должны выйти на чистую энергию. В ближайшие 40-50 лет уголь уже никому не будет нужен. Будем его использовать не на печное отопление, а именно по новым технологиям.

В Китае, например, сейчас мелкие месторождения стали закрывать и с помощью нового метода получают газ из угля. Когда уголь начинает гореть, он вырабатывает газ. Поэтому эту технологию мы тоже как один из вариантов рассматриваем. Зачем выкапывать уголь, тратить столько денег, когда можно сразу добывать газ.

— В последние годы активно идет газификация населенных пунктов. Есть ли какая-то статистика, стали ли меньше использовать уголь?

— У нас же идет застройка, поэтому уменьшения использования угля нет. Идет увеличение потребления. На Кара-Кече десять лет добывали по 300-400 тысяч тонн угля, последние два года мы добываем уже по 1,5 миллиона. И уголь не уходит же куда-то за рубеж, мы его не экспортируем, используем только на внутреннем рынке. Раз добыча угля растет, значит, выросло и потребление.

— Предстоящей зимой хватит ли всем угля? И сколько, по вашим прогнозам, составит максимальная стоимость?

— Насчет стоимости угля, я думаю, мы постараемся цену, которую мы поставили — 5 тысяч 800 сомов в Бишкеке — не увеличивать. Цена может вырасти, если будут увеличены расходы. На сегодняшний день мы видим, что дизельное топливо дорожает, а грузовые авто — это основной источник для перевозки. Несмотря на это, мы принимаем все меры, чтобы эту цену сохранить до конца сезона.

По добыче угля годовой план — 1 миллион 175 тысяч тонн. На сегодняшний день мы уже добыли, по итогам 9 месяцев, 656 тысяч тонн. То есть в плане у нас стоит — добыть еще около 400 тысяч тонн. До конца года этот объем мы выполним.