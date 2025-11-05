Действующие частные автошколы продолжат работу как государственные

Управляющий делами президента Каныбек Туманбаев в ходе пресс-конференции прокомментировал инициативу закрытия частных автошкол.

По его словам, существующая система обучения водителей не безупречна, большинство обучающихся покупают водительские удостоверения, из-за чего впоследствии на дорогах происходят аварии.

Заместитель управделами Бообек Салимжанов озвучил, что за 2024 год зарегистрировано 7 тысяч 423 случая ДТП, в которых погибли 514 человек, а за 9 месяцев 2025 года произошло 9 тысяч 78 ДТП, число погибших составило 636.

«Сейчас учатся 2,5 месяца, всего 12 уроков, мы же введем новую программу, чтобы хотя бы один-два месяца получали информацию о машине. Люди даже не умеют менять колеса, этому не учат в автошколах. Мы хотим продлить программу до 14 месяцев, чтобы человек выучил все, что касается машины. У нас даже элементарно этику среди водителей не соблюдают, ругаются на дорогах, матерятся, дерутся. Реформа не проводится мгновенно, на это потребуется время. Конечно, ситуация стала лучше, чем была 10-15 лет назад: государство ввело единый тест, единую программу обучения. Но этого все равно недостаточно, количество ДТП растет», — сказал Бообек Салимжанов.

Отвечая на вопросы, Каныбек Туманбаев сообщил, что частные автошколы, которые работают сейчас, продолжат работать и в будущем, но станут государственными.

«Сотрудники не останутся без работы. Коррупции в этих школах уже не будет. Я бы хотел призвать руководителей частных автошкол не создавать ажиотаж. Из-за вас сложилась такая ситуация, что не умеющие водить машину граждане получают права, поэтому происходят ДТП. Программа уже готова, мы вскоре ознакомим общественность с концепцией. Тариф обучения останется прежним, это зарплата тех, кто работает в автошколах. Государство не пытается заработать на этом, это делается для безопасности на дорогах», — сказал управделами.

Было также отмечено, что те, кто сейчас обучается в частных автошколах, но не сможет сдать экзамены, в будущем должны будут пройти обучение по новой программе.

Каныбек Туманбаев добавил, что с января 2026 года будет выдаваться новый образец водительских удостоверений. По его словам, обладатели бессрочных прав в новом году могут их обменять на новый образец бесплатно, другим менять документ не обязательно до окончания его срока.

Напомним, в октябре кабмин ввел запрет на лицензирование образовательной деятельности по подготовке и переподготовке водителей транспортных средств. Согасно документу, мораторий вводится до конца 2027 года.

В начале ноября управделами президента Каныбек Туманбаев заявил, что все частные автошколы будут закрыты.