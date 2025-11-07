24.kg поздравляет коллег и читателей с Днем информации и печати

Сегодня журналисты и все, кто ежедневно трудится в сфере медиа, отмечают профессиональный праздник — День информации и печати.

Этот день, 7 ноября, традиционно символизирует свободу слова, право граждан на получение достоверной информации и, самое главное, — личную смелость и ответственность каждого из вас.

В современном мире, где информационные потоки меняются ежесекундно, труд журналистов становится бесценным. Вы не просто передаете факты, а формируете общественное мнение, поднимаете острые социальные проблемы и обеспечиваете необходимую прозрачность в государстве.

Желаем вам профессионального вдохновения и энергии для новых, ярких проектов, объективности и принципиальности в каждом материале.

Пусть ваша работа всегда будет наполнена смыслом, а ваши издания и платформы процветают.

С уважением редакция 24.kg.