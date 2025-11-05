Внимание! Временное отключение отопления в части Бишкека

В нескольких районах города отключат отопление для ремонта тепловой сети.

С 20.00 часов 4 ноября по 16.00 часов 6 ноября отключат отопление по следующим адресам:

микрорайон Учкун, № 8, 8/1, 8/2, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 33, 24а, 24б;

улица Казан Булак, № 10;

улица Үч Тулга, № 15.

Также с 13.00 часов 4 ноября по 16.00 часов 9 ноября отключат отопление по следующим адресам:

улица Суюмбаева, № 2;

улица Герцена, № 1, 6.

С 4 ноября по 6 ноября отключат отопление по адресу:

проспект Чуй, № 115, 117, 119.

В период подключения отопления могут возникать отдельные технические неполадки и порывы на сетях.

МП «Бишкектеплосеть» просит горожан отнестись с пониманием к временным неудобствам.