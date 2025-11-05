15:46
USD 87.45
EUR 100.69
RUB 1.08
Общество

Экотехнадзор оштрафовал «Кыргызкомур» в Кара-Кече на 139 тысяч сомов

В Нарынской области сотрудники регионального управления Службы экотехнадзора проверили деятельность филиала ГП «Кыргызкомур» на месторождении Кара-Кече. Как сообщили в ведомстве, предприятие выполнило 22 из 27 ранее выданных предписаний, из них 18 касались экологических требований.

экотехнадзора
Фото экотехнадзора. Экотехнадзор оштрафовал «Кыргызкомур» в Кара-Кече на 139 тысяч сомов

По итогам проверки филиал оштрафован на 139 тысяч сомов за нарушения законодательства в сфере недропользования, промышленной безопасности и охраны окружающей среды. В частности, отмечены нарушения при разработке месторождения и сбросе сточных вод.

Предприятию поручено в течение 15 дней предоставить отчет об устранении оставшихся предписаний.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/349753/
просмотров: 345
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке компания загрязняла экологию. Ее оштрафовали на 103 тысячи сомов
В Таласе пресекли незаконную добычу песчано-гравийной смеси
Нарушения экобезопасности выявлены на предприятии «Мурас Синтез»
Айжан Чыныбаева: Мы нашли человеческие останки, убирая пляж на Иссык-Куле
Жалобы на дым: мэрия проверяет столичные сауны и частные дома
ОАО «Кыргызкомур» составит черный список водителей, завышающих цены на уголь
Загрязнение. Мэр Бишкека озабочен перезагрузкой городских дорог автотранспортом
Как власти Бишкека борются со смогом: озеленение, газификация и запрет на уголь
«Твой Эко Заряд»: в трех школах Бишкека открыли новые воркаут-площадки
Война в Украине отравляет природу и негативно влияет на мировой климат — IGGAW
Популярные новости
Света меньше&nbsp;&mdash; тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит Света меньше — тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит
Началось строительство города Асмана&nbsp;&mdash; крупнейшего урбанистического проекта в&nbsp;КР Началось строительство города Асмана — крупнейшего урбанистического проекта в КР
НЭСК вводит ограничения мощности электроэнергии в&nbsp;случае перегрузки подстанций НЭСК вводит ограничения мощности электроэнергии в случае перегрузки подстанций
В&nbsp;Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;3-5 ноября В Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 3-5 ноября
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке состоялся венгерско-кыргызский форум пищевой промышленности В Бишкеке состоялся венгерско-кыргызский форум пищевой промышленности
MBANK предлагает 15&nbsp;процентов годовых по&nbsp;депозиту на&nbsp;девять месяцев MBANK предлагает 15 процентов годовых по депозиту на девять месяцев
Выгодный тариф &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; для госслужащих Выгодный тариф «О!Мамлекеттик» для госслужащих
Бесплатный O!Prime на&nbsp;90&nbsp;дней&nbsp;&mdash; больше интернета, больше кешбэка, ноль комиссий Бесплатный O!Prime на 90 дней — больше интернета, больше кешбэка, ноль комиссий
5 ноября, среда
15:44
Мошенники от имени Национального банка обещают гражданам льготные кредиты Мошенники от имени Национального банка обещают граждана...
15:37
В Бишкеке состоялся венгерско-кыргызский форум пищевой промышленности
15:24
В Караколе выпал снег по колено
15:20
В Бишкеке задержаны трое по делу о коррупционной схеме в ЦОН
15:09
В ГНС разъясняют, почему сумма за обслуживание в кафе указывается в чеках разная