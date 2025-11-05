В Нарынской области сотрудники регионального управления Службы экотехнадзора проверили деятельность филиала ГП «Кыргызкомур» на месторождении Кара-Кече. Как сообщили в ведомстве, предприятие выполнило 22 из 27 ранее выданных предписаний, из них 18 касались экологических требований.

Фото экотехнадзора. Экотехнадзор оштрафовал «Кыргызкомур» в Кара-Кече на 139 тысяч сомов

По итогам проверки филиал оштрафован на 139 тысяч сомов за нарушения законодательства в сфере недропользования, промышленной безопасности и охраны окружающей среды. В частности, отмечены нарушения при разработке месторождения и сбросе сточных вод.

Предприятию поручено в течение 15 дней предоставить отчет об устранении оставшихся предписаний.