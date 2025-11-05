В ТПП прокомментировали задержание своего вице-президента

Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики в связи с задержанием своего вице-президента сообщает, что Нурлан Нартаев занимает должность руководителя департамента по работе с членами палаты в ранге вице-президента.

По данным ведомства, в его функциональные обязанности входит взаимодействие с действующими членами палаты, привлечение новых членов, а также работа с комитетами при ТПП КР.

ТПП КР официально заявляет, что задержание Нурлана Нартаева не связано с его деятельностью в Торгово-промышленной палате и не имеет отношения к работе палаты и ее подразделений.

Напомним, что ГКНБ сообщил о задержании трех человек в Таласской области по подозрению в причинении государству ущерба в особо крупном размере. Среди них был вице-президент ТПП Нурлан Нартаев.