В населенных пунктах Кыргызстана почувствовали землетрясение

Сегодня в 11.58 по местному времени станциями Института сейсмологии НАН КР было зарегистрировано землетрясение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, эпицентр располагался на территории Таджикистана, в 35 километрах к северо-западу от Сулюкты. Сила толчков в эпицентре составила около 4 баллов по 12-балльной шкале MSK-64. Магнитуда землетрясения — Mpv=4.5.

На территории Кыргызстана подземные толчки ощущались в ряде населенных пунктов. В селе Джаныш интенсивность составила около 3 баллов, в селах Самат, Ак-Суу, Чимгент и Сулюкте — примерно 2,5 балла.

Информация уточняется.