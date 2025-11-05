15:46
USD 87.45
EUR 100.69
RUB 1.08
Общество

Портал госуслуг Tunduk станет доступен в Казахстане

Электронный портал госуслуг Tunduk в ближайшее время начнет работать и на территории Казахстана. Об этом сообщил заместитель руководителя управделами президента по вопросам цифровизации Алмаз Раимбеков.

По его словам, граждане Кыргызстана смогут предъявлять государственные документы, включая водительское удостоверение, в электронном формате через приложение Tunduk. Эти документы будут иметь такую же юридическую силу, как и пластиковые.

Алмаз Раимбеков отметил, что в настоящее время ведутся переговоры о запуске Tunduk в Казахстане. Цель — упростить получение государственных услуг для граждан двух стран и приблизить цифровые сервисы к единому формату в Евразийском регионе.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/349764/
просмотров: 390
Версия для печати
Материалы по теме
Самозапрет на кредиты вступает в силу с 1 ноября: как это работает
Казахстанский Nazarbayev University приглашает студентов из Кыргызстана
Родители детей с инвалидностью жалуются на затянутость прохождения МСЭК
Казахстанцам списали долги на 180 миллиардов тенге
Две новые медицинские онлайн-услуги стали доступны в приложении «Тундук»
Западно-Казахстанский драмтеатр выступит с гастролями в Бишкеке
О намерении построить третью атомную электростанцию заявили в Казахстане
В Кыргызстане запущена система «Отзывы» для оценки работы госорганов
В Казахстане введен мораторий на ряд бюджетных расходов
Технические работы. Онлайн-бронирование очереди в ЦОН временно недоступно
Популярные новости
Света меньше&nbsp;&mdash; тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит Света меньше — тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит
Началось строительство города Асмана&nbsp;&mdash; крупнейшего урбанистического проекта в&nbsp;КР Началось строительство города Асмана — крупнейшего урбанистического проекта в КР
НЭСК вводит ограничения мощности электроэнергии в&nbsp;случае перегрузки подстанций НЭСК вводит ограничения мощности электроэнергии в случае перегрузки подстанций
В&nbsp;Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;3-5 ноября В Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 3-5 ноября
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке состоялся венгерско-кыргызский форум пищевой промышленности В Бишкеке состоялся венгерско-кыргызский форум пищевой промышленности
MBANK предлагает 15&nbsp;процентов годовых по&nbsp;депозиту на&nbsp;девять месяцев MBANK предлагает 15 процентов годовых по депозиту на девять месяцев
Выгодный тариф &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; для госслужащих Выгодный тариф «О!Мамлекеттик» для госслужащих
Бесплатный O!Prime на&nbsp;90&nbsp;дней&nbsp;&mdash; больше интернета, больше кешбэка, ноль комиссий Бесплатный O!Prime на 90 дней — больше интернета, больше кешбэка, ноль комиссий
5 ноября, среда
15:44
Мошенники от имени Национального банка обещают гражданам льготные кредиты Мошенники от имени Национального банка обещают граждана...
15:37
В Бишкеке состоялся венгерско-кыргызский форум пищевой промышленности
15:24
В Караколе выпал снег по колено
15:20
В Бишкеке задержаны трое по делу о коррупционной схеме в ЦОН
15:09
В ГНС разъясняют, почему сумма за обслуживание в кафе указывается в чеках разная