Общество

Хадж-2026. ДУМК расторгло договор с одной из компаний по организации умры

Духовное управление мусульман Кыргызстана расторгло договор с ОсОО «Нур-Умра», которое занималось организацией умры. Об этом сообщили в ДУМК.

Отмечается, что решение принято в рамках соблюдения Закона «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях», а также на основании приказа Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений № 01-4/102 от 30 июля 2025 года.

Муфтият призывает паломников и туристические компании следовать установленным правилам организации религиозных поездок, рекомендовав использовать только услуги аккредитованных организаций.

Согласно данным Минюста, компанию «Нур-Умра» возглавляет Акынбек уулу Сайдилла, а учредителем является Абдыганы Ормонов.

Напомним, в стране с 23 сентября стартовал прием заявок от новых кандидатов на хадж-2026. Граждане, планирующие паломничество, обязаны пройти регистрацию в установленные сроки. Опоздавшие к регистрации не принимаются.

Ранее КР получила от Саудовской Аравии 6 тысяч 60 квот. Количество мест в этом году в королевстве пока не утвердили.
