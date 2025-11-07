11:02
Десяти населенным пунктам Кыргызстана хотят придать статус айыла

Десяти населенным пунктам Кыргызстана хотят придать статус айыла. С инициативой выступает Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления. На общественное обсуждение вынесен проект закона «Об отнесении некоторых населенных пунктов Баткенской, Ошской и Таласской областей КР к категории айыла».

Cтатус айыла предлагается присвоить:

  • в Баткенской области — Бакай айыльного аймака Ак-Сай, Алты-Адыр айыльного аймака Кара-Бак, Орто-Сай айыльного аймака Самаркандек Баткенского района;
  • в Ошской области — Алымбек Датка айыльного аймака Джаны-Алай Алайского района, Ак-Босого, Биримдик, Достук, Жаштык и Ынтымак айыльного аймака Тоо-Моюн Араванского района;
  • в Таласской области Балыкчи айыльного аймака Кара-Буура Айтматовского района.

В ведомстве напомнили: согласно действующему законодательству, к категории айыла могут быть отнесены населенные пункты с численностью не менее 50 человек, из которых работники сельскохозяйственного производства и члены их семей составляют не менее половины населения.

Присвоение статуса айыла повысит значимость населенных пунктов — они станут отдельными территориальными единицами в составе соответствующих айыльных аймаков. Это позволит местному сообществу самостоятельно решать вопросы местного значения и повысит ответственность жителей. Кроме того, жители получат возможность прописаться в данном айыле, отметили разработчики.

Решение об отнесении к категории айыла принималось на сходах сельчан, оно одобрено местными кенешами, районными государственными администрациями и полномочными представителями президента в указанных регионах.
