Общество

Пришли холода — и началось. Бишкек снова в топе городов с самым грязным воздухом

Столица Кыргызстана накануне вечером снова возглавила топ городов с самым загрязненным воздухом. Об этом свидетельствуют данные портала IQAir, представляющего мониторинг качества воздуха в разных населенных пунктах мира.

6 ноября индекс качества воздуха в Бишкеке, по данным сайта, составил 220 (AQI).

Индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 — это опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.

Отметим, в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора каждый год заверяют, что уровень качества воздуха в столице умеренный и как доказательство приводят сведения Гидрометеорологической службы.
