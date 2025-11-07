В Сингапуре интернет-мошенников разрешили наказывать розгами. Парламент города-государства расширил перечень преступлений, которые караются телесными наказаниями, включив в него кибермошенничество. Об этом сообщает The Washington Post.

Поправки предусматривают наказание прутьями для организаторов, исполнителей и пособников мошеннических схем — от 6 до 24 ударов гибкими прутьями длиной до 120 сантиметров. Процедуре предшествует обязательный медицинский осмотр. От телесного наказания освобождаются женщины и мужчины старше 50 лет.

Отмечается, что ужесточение мер связано с ростом киберпреступности: на мошенничество приходится около 60 процентов всех зарегистрированных преступлений в стране. С 2020 года по сентябрь 2025-го ущерб от такой деятельности составил около $3,88 миллиарда.