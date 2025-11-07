В Кыргызстане ужесточили наказание за мошенничество: штрафы и тюрьма

Главным новшеством стала новая редакция статьи 209 «Мошенничество». Теперь мошенничеством признается не только завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием, но и преднамеренное неисполнение договорных обязательств с целью получения выгоды.

За мошенничество в незначительном размере предусматривается:

штраф от 50 тысяч до 100 тысяч сомов,

либо исправительные работы до одного года,

либо лишение свободы до одного года.

Если преступление совершено:

в значительном размере;

группой лиц или по предварительному сговору;

с использованием интернета или цифровых технологий,

наказание составит лишение свободы от двух до четырех лет с конфискацией имущества.

За мошенничество в крупном размере или совершенное в отношении двух и более потерпевших предусмотрено до пяти-семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В случаях:

особо крупного ущерба;

организации схемы в составе группы или преступного сообщества;

использования служебного положения

срок наказания составит от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности до трех лет.

При этом закон предусматривает важную норму: если лицо добровольно возместило ущерб, причиненный собственнику преднамеренным неисполнением договорных обязательств, и в его действиях нет признаков других преступлений, оно может быть освобождено от уголовной ответственности.

Закон подписан президентом Садыром Жапаровым.