11:03
USD 87.45
EUR 100.76
RUB 1.08
Общество

За нападение на врачей и учителей ввели штрафы: до 100 тысяч сомов

Президент подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс, усиливающих ответственность за причинение легкого вреда здоровью. Документ вступит в силу через десять дней.

Изменения внесены в статью 136 «Причинение легкого вреда здоровью» УК КР, за что в действующей редакции предусмотрен штраф от 200 до 500 расчетных показателей (20-50 тысяч сомов) либо общественные работы от 40 до 100 часов.

Читайте по теме
Штраф или лишение свободы намерены ввести в КР за нападение на врача и учителя

Теперь наказание предусмотрено и в случаях причинения легкого вреда здоровью лиц в связи с осуществлением ими служебной, профессиональной деятельности или выполнением общественного долга. Это деяние наказывается штрафом от 500 до 1 тысячи расчетных показателей (50-100 тысяч сомов). Такие же меры добавлены в статью 280 «Хулиганство» УК КР.

В пояснительной записке отмечается, что изменения направлены на защиту работников социальной, медицинской, образовательной и государственной сфер, которые в последние годы все чаще сталкиваются с агрессией при исполнении своих обязанностей.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/350008/
просмотров: 349
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане ужесточили ответственность за передачу телефонов в СИЗО и колонии
В Кыргызстане ужесточили наказание за мошенничество: штрафы и тюрьма
В Чуйской области задержали водителя, устроившего дебош в больнице
В Токмоке пьяный водитель устроил дебош в больнице и напал на врача
О вреде телесных наказаний здоровью детей рассказали в ВОЗ
В Казахстане впервые оштрафовали чиновника за размещение ложной информации
В Казахстане за нападение на медиков могут отправить в тюрьму на 15 лет
Не брать деньги и сдерживать эмоции. Глава Минздрава провел совещание с врачами
Штраф или лишение свободы намерены ввести в КР за нападение на врача и учителя
Сотрудники Нацгоспиталя обратились за помощью к президенту КР и главе ГКНБ
Популярные новости
Началось строительство города Асмана&nbsp;&mdash; крупнейшего урбанистического проекта в&nbsp;КР Началось строительство города Асмана — крупнейшего урбанистического проекта в КР
Света меньше&nbsp;&mdash; тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит Света меньше — тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит
В&nbsp;Кыргызстане изменили правила допуска иностранных автомобилей к&nbsp;эксплуатации В Кыргызстане изменили правила допуска иностранных автомобилей к эксплуатации
Новый биометрический общегражданский паспорт вводят в&nbsp;обращение в&nbsp;Кыргызстане Новый биометрический общегражданский паспорт вводят в обращение в Кыргызстане
Бизнес
Бизнес без границ: смарт POS-терминал 3-в-1 от&nbsp;MegaPay Бизнес без границ: смарт POS-терминал 3-в-1 от MegaPay
Elite House запускает &laquo;Оранжевую пятницу x4&raquo;&nbsp;&mdash; время теплых цен Elite House запускает «Оранжевую пятницу x4» — время теплых цен
&laquo;Айыл Банк&raquo; представил&nbsp;KP на&nbsp;региональном круглом столе UNEPFI в&nbsp;Брюсселе «Айыл Банк» представил KP на региональном круглом столе UNEPFI в Брюсселе
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: связь премиум-класса и&nbsp;особые условия в&nbsp;KARVEN Тариф Exclusive от MEGA: связь премиум-класса и особые условия в KARVEN
7 ноября, пятница
11:02
В городе Ош отметили Дни истории и памяти предков В городе Ош отметили Дни истории и памяти предков
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 7 ноября
10:52
В программу приватизации добавлен «Кумтор» для передачи «Кыргызалтыну»
10:44
В Бишкеке сгорела часть бывшего кинотеатра «Чатыр-Куль». Подробности от МЧС
10:44
В Сингапуре интернет-мошенников разрешили наказывать розгами