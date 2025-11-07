За нападение на врачей и учителей ввели штрафы: до 100 тысяч сомов

Президент подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс, усиливающих ответственность за причинение легкого вреда здоровью. Документ вступит в силу через десять дней.

Изменения внесены в статью 136 «Причинение легкого вреда здоровью» УК КР, за что в действующей редакции предусмотрен штраф от 200 до 500 расчетных показателей (20-50 тысяч сомов) либо общественные работы от 40 до 100 часов.

Читайте по теме Штраф или лишение свободы намерены ввести в КР за нападение на врача и учителя

Теперь наказание предусмотрено и в случаях причинения легкого вреда здоровью лиц в связи с осуществлением ими служебной, профессиональной деятельности или выполнением общественного долга. Это деяние наказывается штрафом от 500 до 1 тысячи расчетных показателей (50-100 тысяч сомов). Такие же меры добавлены в статью 280 «Хулиганство» УК КР.

В пояснительной записке отмечается, что изменения направлены на защиту работников социальной, медицинской, образовательной и государственной сфер, которые в последние годы все чаще сталкиваются с агрессией при исполнении своих обязанностей.