Легкие травмы при ДТП перестанут включать в основную статистику

Кабмин утвердил изменения в порядок регистрации дорожно-транспортных происшествий.

Согласно документу, уточняются критерии, по которым пострадавших в ДТП относят к разным категориям. Теперь:

«Погибший» — это человек, умерший на месте происшествия либо в течение 30 суток вследствие полученных травм, что должно быть подтверждено заключением судебно-медицинской экспертизы.

«Раненый» — пострадавший, госпитализированный минимум на сутки, обратившийся за медицинской помощью не позже трех суток после ДТП, при наличии подтвержденной связи травмы с аварией.

Вводится новая категория «Другие» — люди с легкими повреждениями (ссадины, ушибы), не требующими госпитализации. Информация по ним будет фиксироваться отдельно и не войдет в основную государственную статистику ДТП.

Кроме того, ДТП больше не будут учитываться в официальной статистике в случаях, когда пассажиры падают внутри движущегося автобуса или троллейбуса при отсутствии нарушений со стороны водителя и других участников движения. Аналогичный порядок будет применяться и при повреждениях, полученных в результате законных действий сотрудников, останавливающих транспорт.

Постановление вступит в силу через семь дней.

Ранее сообщалось, что за 2024 год в Кыргызстане зарегистрировано 7 тысяч 423 случая ДТП, в которых погибли 514 человек. А за девять месяцев 2025-го произошло 9 тысяч 78 аварий, число погибших составило 636.