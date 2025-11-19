Гайд-2 для мигрантов из Кыргызстана: как законно и безопасно освоиться в России

Россия остается одной из самых популярных стран для трудовой миграции среди граждан Кыргызской Республики. Каждый год десятки тысяч кыргызстанцев приезжают на заработки, учебу или в гости к родным. Однако новые условия, законы и цифровые инструменты требуют хорошей подготовки еще до пересечения границы.
В этом материале своим мнением о том, как мигрантам адаптироваться к новой культурной и социальной среде, делится культуролог Ирина Цой.
«Правила игры»«Что значит для мигранта адаптироваться к новой культурной и социальной среде? В качестве аналогии — это как принять новые правила спортивной игры. Например, вы все время играли в волейбол, но теперь нужно играть в футбол. Мяч очень похож, несколько иная форма у игроков, поле стало в несколько раз больше, и правила совсем другие, а у игроков задействованы больше ноги, а не руки, они используют другой язык для совместной игры и так далее.
Что необходимо предпринять? Учить новые правила игры, язык команд и жестов, понимать стратегию и тактику игры, вливаться в команду, начать проявлять себя в ней, понимать ценность своего вклада в игру и, в конце концов, начать получать удовольствие от новой игры.
Многое определяется регионом пребывания и его особенностями. Понимание специфики центра и периферии, городского населения и сельского влияет на тип и стиль коммуникации, где отличия кроются прежде всего в уровне цивилизованности и традиционности населения», — считает Ирина Цой.
Общность историиОчевидно, что на сегодня кыргызстанцев в России достаточно много. Что касается трудовых мигрантов, то в основном они задействованы в сферах транспортных перевозок, общепита, клинингового сервиса и строительства, которые встречаются буквально на каждом шагу.
Существуют этнические сообщества, национальные центры, диаспоры, проводятся Дни культуры Кыргызстана, фестивали кочевых культур и так далее. Но эффективной интеграции в новое общество способствует расширение круга общения за рамками иммигрантской среды, считает культуролог.
«За десятки лет к мигрантам из Азии уже сформировались специфические предубеждения у местного населения. Несмотря на то что приезжие прибывают из разных стран, на практике местные жители часто не замечают различий и стереотипно объединяют всех среднеазиатских мигрантов в одну большую группу, в связи с чем возникают различные казусы и даже конфликты.
У старшего поколения осталось много общего с советских времен, периода Великой Отечественной войны, когда были сильны идеи коллективизма и высокой социальной ответственности, была провозглашена «дружба народов», и отношение к выходцам из Центральной Азии было очень позитивное. Этому поколению свойственно чувство патриотизма к большой Стране Советов, гордости за единую победу народов в Великой Отечественной войне.
Люди среднего поколения, как у нас, так и в России, пережили нестабильные годы перестройки и распада СССР. Ему свойственна высокая конкурентность в условиях пришедшего на смену капитализма. Эти люди также пережили схожие этапы резкого перехода от социальной опеки к смене экономического режима.
Более молодое поколение найдет немало общих тем и интересов, так как благодаря социальным сетям у них выше степень открытости миру и мобильности, а приоритеты лежат в области высоких технологий и новых возможностей самореализации», — добавляет она.
Язык сближенияИрина Цой отмечает, что этикет в различных ситуациях и речевые нормы русского языка требуют использования уместных обращений, фраз и выражений.
«Парадоксально, но русский язык в Кыргызстане сохранился порой лучше, чем во многих регионах России. Граждане КР через систему образования, науку, литературу и СМИ приобщались к более высоким стандартам литературного русского языка. В связи с этим большинство наших мигрантов не испытывают затруднений с коммуникацией, порой даже лучше носителей владеют письменным русским языком, грамотно излагают мысли.
Сдача экзамена по русскому языку является обязательным испытанием для получения российского гражданства, так же, как и экзамена по истории РФ. При паспортном контроле или иных проверках необходимыми знаниями будут несколько фраз на русском языке относительно личности, основания для въезда, цели, места и сроков пребывания. Родители должны быть готовы к тому, что детям тоже задают вопросы о сопровождающем их человеке. Для облегчения коммуникации в русскоязычной среде, учитывая сложность в произношении восточных имен, мигранты обычно практикуют пользоваться русскими именами», — сказала она.
Социальная дистанция
Социальная иерархия в России достаточно выражена, но значительно меньше, чем в Кыргызстане.
«Это проявляется как в отношении возрастных групп (старшие-младшие), «начальник-подчиненный», так и при учете статусов и регалий. Гендерное неравенство, напротив, выражено меньше, хотя уважение к женщинам часто проявляется знаками внимания со стороны мужчин как признак вежливости, а не личного интереса.
Социальная дистанция заметна в речевых оборотах, содержащих обращения на «вы», по имени и отчеству и указание занимаемой должности. Индивидуализм относительно восточных культур более заметен — требуется уважение к личным границам, зачастую личные интересы преобладают над общественными. В каждой организации есть свои корпоративные ценности и установки, которые влекут за собой особенности коммуникации на том или ином предприятии», — считает культуролог.
В чужой монастырь со своим уставом не ходятВ России, как и в Кыргызстане, принят закон о свободе вероисповедания.
«Но православное христианство имеет первостепенное значение государственной важности, как и ислам в КР. Ислам в РФ стоит на втором месте по численности верующих и составляет 14,5 миллиона человек, но имеет региональную локализацию, охватывающую регионы: Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ и Сибирь. В России преобладает суннитский ислам.
Если есть необходимость справлять мусульманские ритуалы, то лучше это делать, не привлекая к себе внимания, как это положено в светских государствах. То же касается и внешнего вида, что связано больше с соблюдением мер безопасности, — одежда не должна мешать идентификации человека, так же как и растительность на лице не должна слишком закрывать его», — подчеркнула Ирина Цой.
Советское наследиеВ системе образования Кыргызстана прослеживается явная преемственность российской.
«Те же ступени образования — от начального до высшей школы. Многие стандарты идентичны. Те же структура, календарные графики и схожие традиции в отношениях между учителями и учениками — дистанция и субординация. В высшей школе и академической среде методологические принципы так же повторяют друг друга. Существуют квоты для поступления граждан СНГ в ряд университетов РФ.
Единственным препятствием к поступлению в вузы является результат ЕГЭ, так как в Кыргызстане принята своя система тестирования — ОРТ. Но в КР также есть возможность сдачи ОРТ, не выезжая в Россию, что может облегчить этапы поступления.
Новые люди, отличающиеся как внешностью, так и поведением, манерами общения; новые вкусы и запахи; новые условия быта; новые природно-погодные условия и многое другое в той или иной степени вызывают эмоциональный и психологический дискомфорт.
Самообладание и опора на то, что объединяет и дает больше общих тем, станут основой дальнейшего развития отношений. Различия и сходства могут быть не только «странными», но и интересными. Из всех требований к мигрантам цивилизованность, знание прав и обязанностей стоят на первом месте», — резюмировала культуролог.