Очередные манипуляции от Алмазбека Атамбаева. По следам его поста в соцсетях

После долгого молчания Алмазбек Атамбаев опубликовал в соцсетях эмоциональный пост, посвященный состоянию энергетики Кыргызстана. Главный посыл в типичном атамбаевском стиле: все политики так себе и только я — «белый и пушистый». То есть при правлении Атамбаева энергетика была «восстановлена и укреплена», а сейчас ее вернули в состояние 2010 года.

Можно было бы вообще не обращать внимание на словоблудие бывшего президента. Но уж слишком это чувствительная тема. Потому что зима на пороге, а министерство энергетики призывает экономить электричество и обещает отключения. А тут еще Атамбаев из теплой Испании «подливает масла в огонь» и «разогревает» социальные сети.

Однако за громкими формулировками его текста стоит целый ряд противоречий, заслуживающих спокойного анализа.

Ретроспектива или избирательная память

Однако говорить о «золотом веке» кыргызской энергетики при атамбаевском правлении — мягко говоря, преувеличение.

В годы правления Атамбаева действительно были реализованы несколько крупных инфраструктурных проектов. Например, построена линия «Датка — Кемин» и реконструирована Бишкекская ТЭЦ (все помнят плоскогубцы по $600). Кстати, если совсем по справедливости, то эти проекты были разработаны вовсе не атамбаевской командой. Так или иначе, эти шаги стали важным этапом в укреплении энергетической независимости страны.

Множество системных проблем, включая высокий уровень потерь, непрозрачные тарифы, слабая модернизация оборудования и кадровый отток, не просто остались нерешенными, а только усугубились. Но Атамбаеву повезло. Его президентство выпало на благоприятные гидрологические годы, то есть воды в Токтогулке было достаточно. Кроме того, экономика Кыргызстана и жилищное строительство развивались намного более скромными темпами, а значит, внутренний спрос и потребление электроэнергии было меньше. Поэтому проблемы «атамбаевской энергетики» просто были не так заметны. Вернее, профессионалы о них знали и все понимали, а вот обывателю они были не видны.

Энергетика 2025 года визави энергетика 2013 года

Все это создает давление на систему, независимо от того, кто у власти.

Начнем с того, что сравнивать нынешнюю ситуацию с периодом десятилетней давности однозначно некорректно. Но воссоздать реальную картину и не было задачей Атамбаева. Поэтому «вкинув» тезис, как при нем было круто, сытно и светло, бывший президент забыл упомянуть, что за последние годы энергопотребление в Кыргызстане выросло на десятки процентов. Уровень урбанизации увеличился, появились новые промышленные потребители, вырос сектор IT. Одновременно меняется климат, жарких дней становится больше, уровень воды в Токтогульском водохранилище снижается, притоки нестабильны.

Иными словами, проблема вовсе не в «плохом управлении», как пытается преподнести Атамбаев, а в том, что энергосистема долгое время работала без стратегического запаса прочности. И это наследие не одного правительства, а всей политической традиции последних двадцати лет, в том числе и периода президентства Атамбаева.

К слову, количество малых и средних ГЭС, введеных в строй по всей стране в последние годы, бьет все рекорды, особенно по сравнению с периодом атамбаевского правления. Да и, вообще, у энергетики появилась своя траектория развития с четким видением, какие проекты нужны для стабильной работы системы, для обеспечения ее развития и компенсации недостатков, для замещения или поддержки гидроэнергетики другими возобновляемыми ресурсами. Но Атамбаев про это никому не расскажет.

Политическое словоблудие

Пост Атамбаева, конечно, про политику, а не про анализ. Тем более анализ взвешенный и вдумчивый. В тексте бывшего президента много эмоций и упреков, но нет никаких конкретных предложений. Например, Атамбаев осуждает экспорт электроэнергии и развитие майнинга, но не предлагает, как компенсировать недостающие доходы отрасли. Критикует министра, но не обсуждает технические решения, такие как модернизация, новые ГЭС, тарифная реформа.

Такой подход превращает важнейшую профессиональную тему — энергетику — в инструмент политических разборок.

А от этого проигрывают все: и специалисты, и граждане, и сама система. Да и Атамбаев тоже.

Потому что, во-первых, интернет помнит все, и как бы ни хотел бывший президент выставить себя спасителем энергетической системы Кыргызстана, достаточно «погуглить», чтобы понять, где истина, а где попытка манипуляции общественным мнением. Во-вторых, когда политик из прошлого призывает «вернуть все, как было», он неизбежно обращается к ностальгии. Но ностальгия, тем более помноженная на обиду, — плохой советчик в экономике.

Но, главное, после прочтения поста Атамбаева остается какое-то странное послевкусие из брезгливости и жалости к этому запутавшемуся человеку, который вместо мудрости и благородства в очередной раз демонстрирует мелочность и мстительность.