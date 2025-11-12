16:54
Общество

Экономия электроэнергии. В Бишкеке проводят утренние и вечерние рейды

В связи с необходимостью экономить электроэнергию в Бишкеке проводят утренние и вечерние рейды. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила начальник отдела реализации электроэнергии Бишкекcкого предприятия электрических сетей филиала ОАО «НЭСК» Айгуль Буланова.

По ее словам, днем инспекторы проверяют, отключено ли наружное освещение.

«Договариваемся, чтобы лишнюю рекламу не пускали. Кроме того, вышло распоряжение кабмина, которым рекомендуется всем администрациям работать до 18.00, чтобы до этого времени было все строго выключено. Настолько серьезно стоит задача», — сказала Айгуль Буланова.

Она добавила, что вечерние рейды проводятся в часы максимальных нагрузок.

«Наши сотрудники приходят в крупные объекты и смотрят, уменьшено ли электрическое отопление. По правилам пользования мы должны потребовать в течение нескольких минут отключить электрическое отопление. В противном случае электроснабжающая компания имеет право даже аннулировать технические условия. Наших сотрудников не так уж много по сравнению с общим количеством потребителей, поэтому могут только выборочно пройти по объектам», — отметила Айгуль Буланова.

Она добавила, что население относится с пониманием к попыткам сохранить энергосистему.

Дополнительно проводится разъяснительная работа.

Ранее президент КР Садыр Жапаров сообщил, что уровень воды в Токтогульском водохранилище сейчас на 2 миллиарда кубометров ниже, чем в прошлом году. Для обеспечения стабильности энергосистемы государство вынуждено закупать электроэнергию извне. Он призвал граждан экономить потребление, отметив, что «каждая лампочка — это сотни литров воды в Токтогулке и дополнительные расходы бюджета».
